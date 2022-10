Crescem projeções para o mercado de crédito no Brasil

As projeções para o mercado de crédito no Brasil, em 2022 e 2023, tiveram uma melhora expressiva entre setembro passado e este mês de outubro, como revela a Pesquisa Febraban de Economia Bancária e Expectativas.

Pela sexta vez consecutiva, os bancos elevaram a projeção de alta da carteira de crédito para 2022, passando de expansão de 11,4% para 13,9%, patamar muito próximo da projeção divulgada recentemente pelo Banco Central, que prevê aumento de 14,2% neste ano.

Para 2023, a média das projeções para a expansão da carteira total subiu de 6,9% para 8,0%.

A melhora das expectativas pode ser atribuída aos números correntes positivos da economia divulgados até o momento, ao crescimento maior que o esperado da atividade econômica e às medidas de estímulo, como a reedição dos programas públicos de crédito.

Para 2023, o viés é de crescimento da carteira, mas ainda inferior ao verificado este ano, em razão da política monetária mais restritiva e da previsão de menor crescimento do PIB.



A Pesquisa Febraban, realizada com 20 bancos entre 28 de setembro e 4 de outubro, é feita a cada 45 dias, logo após a divulgação da Ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e reúne as percepções das instituições financeiras sobre a última Ata e as projeções para o desempenho das carteiras de crédito para o ano corrente e o próximo.