Agricultores gaúchos de Mato Grosso chegam à Chapada do Apodi

Um grupo de empresários da agropecuária reuniu-se ontem para analisar o cenário da economia primária do Ceará.

Dessa reunião emergiu a informação de que empresários gaúchos – instalados e produzindo há 20 anos na agricultura do estado de Mato Grosso – estão chegando à Chapada do Apodi, cujas virtudes de solo e clima os encantaram e os atraíram para o Ceará.

Uma fonte que participou da reunião revelou à coluna que um dos “gaúchos de Mato Grosso” já comprou terras no Apodi, nas quais pretende produzir algodão e soja.

Uma das virtudes daquela região é a qualidade do seu solo, excelente para a produção algodoeira de sequeiro ou irrigado.

Outra virtude da área é o seu clima, que além de alto índice de insolação, registra pluviometria anual de até 1.200 milímetros. E, para completar, há no subsolo da chapada um oceano de água doce. Alguns poços profundos perfurados na chapada têm alta vazão, maior do que as necessidades dos projetos agrícolas lá instalados.

Para os empresários cearenses da agricultura, a chegada dos gaúchos “é uma boa notícia, porque, além do capital e da experiência na lavoura, eles aportarão tecnologia, como, aliás, nós já estamos fazendo”, disse um cotonicultor que investe na plantação e na colheita mecânica de algodão na Chapada do Apodi, ocupando já uma área de mais de 2 mil hectares.

Por falar em algodão: o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, disse ontem à coluna que as mesmas excelentes condições que existem para a cotonicultura na Chapada do Apodi estão presentes também na Chapada do Araripe, no Sul do Ceará, na divisa com Pernambuco e Piauí.

De acordo com Silveira, as terras da serra do Araripe “são propícias para o cultivo do algodão, e não sou eu quem o diz, mas os pesquisadores da Embrapa Algodão”.



A mensagem é boa, carregada de informações verdadeiras, mas até agora não sensibilizou os cotonicultores cearenses, que estão preferindo a Chapada do Apodi.

MAIOR DO MUNDO COMPRA MAIS JATOS DA EMBRAER

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento para a exportação de seis jatos comerciais Embraer E175 para a transportadora regional norte-americana SkyWest Airlines, maior empresa de transporte aéreo regional do mundo, cujas operações começaram em 1972.

As aeronaves serão entregues até o final deste ano à SkyWest sob encomendas já anunciadas com a Embraer. O setor aeronáutico é considerado estratégico devido ao seu alto valor agregado em conteúdo tecnológico, inovação e formação de mão de obra.

O financiamento, da ordem de R$ 670 milhões, será via BNDES Exim Pós-embarque, com desembolsos em reais no Brasil em favor da Embraer. A SkyWest,por sua vez, assumirá o compromisso de pagar em dólares ao BNDES, gerando moeda estrangeira para o Brasil.

Cliente do BNDES desde 1998 e da Embraer desde 1986, a SkyWest opera a maior frota mundial do jato E175, composta por 232 aeronaves domodelo E175.

BALANÇA COMERCIAL MANTÉM-SE SUPERAVITÁRIA

Uma boa notícia! A balança comercial do Brasil, desde janeiro até a primeira semana deste mês de outubro, registrou um superávit de US$ 49,315 bilhões.

As exportações registraram UD$ 261,245 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 211,929 bilhões.

O Brasil exporta, por dia, o equivalente a US$ 1,347 bilhões.

EUA PODEM TER RECESSÃOEM 2023

E a Bolsa brasileira B3 fechou ontem em baixa de 0,37%, aos 115.940 pontos. O dólar encerrou o dia em queda de 0,42%, sendo cotado a R$ 5,19.

A B3 acompanhou o desempenho das bolsas norte-americanas, que encerraram o seu pregão de ontem em baixa de até 1,05%, como aconteceu com a Nasdaq, a bolsa que negocia papeis das empresas de tecnologia.

Para essa queda da B3 e das bolsas dos EUA contribuíram as informações sobre o agravamento da guerra na Ucrânia e o anúncio de que a Casa Branca controlará a venda de semicondutores para a China para reduzir a capacidade dos chineses de construírem supercomputadores.

Também ajudou a declaração de Jamie Dimon, CEO do banco JP Morgan, na opinião de quem os Estados Unidos entrarão em recessão em 2023.

Mas os investidores aguardam a divulgação, quinta-feira, 13, do Índice de Preços ao Consumidor de lá, que ajuda a medir a inflação nos EUA. Esse índice poderá determinar que tipo de decisão tomará o Federal Reserve em relação aos juros. A próxima reunião do FED será em novembro.

E todas essas notícias derrubaram o preço internacional do petróleo, que na segunda feira estava em US$ 97 e ontem desceu para US$ 95, o que fez cair, aqui no Brasil, as ações da Petrobras, que perderam 1,13% no pregão de ontem.