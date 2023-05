M. Dias Branco tem receita líquida recorde no primeiro trimestre

Foi divulgado ontem, após o fechamento das operações da Bolsa de Valores, o balanço financeiro da cearense M. Dias Branco, empresa líder do mercado nacional de massas e biscoitos, relativo ao primeiro trimestre deste ano de 2023.



Sua receita líquida alcançou R$ 2,5 bilhões, recorde para um primeiro trimestre.

O relatório que acompanhou o resultado indica que M. Dias Branco, de janeiro a março, teve “crescimento sequencial dos volumes e do preço médio. Frente ao 1T22, a receita líquida foi 31,5% maior (volume +7,3% e preço médio +22,7%)”.

Houve melhora nas principais medidas de participação da empresa no mercado.

No segmento de massas, o market share de valor subiu de 30.1%, no quarto trimestre de 2022, para 30.3% no 1T23; em farinha de trigo, cresceu de 12.3% no 4T22 para 12,7% no 1T23; em biscoito, o market share manteve-se em 29.3%.

O lucro líquido da empresa, de janeiro a março deste ano, foi de R$ 69,9 milhões, ou seja, 351% maior do que o do quarto trimestre do ano passado.