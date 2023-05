Fiec homenageia quem produz e pensa no Ceará

Na quinta-feira da próxima semana, dia 18, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) promoverá sua grande festa anual de entrega de sua Medalha do Mérito Industrial e da Ordem do Mérito Industrial outorgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Neste 2023, os agraciados são nomes de proa da indústria e da academia cearenses.

A Ordem do Mérito da CNI será entregue ao agroindustrial Carlos Prado, fundador da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag) – que fabrica máquinas e implementos agrícolas – e também da Itaueira Agropecuária, gigante do agronegócio cearense que produz melão, melancia, pimentão colorido, uva sem caroço, mel de abelha, suco de frutas, mel de abelha e camarão, tudo com a tradicional marca Rei.

Homenagem justa, merecida e oportuna a quem construiu não empresas, mas, igualmente, uma multidão de amigos e admiradores.

A Medalha do Mérito Industrial será entregue pela Fiec à empresária Maria Regina Dias Branco, vice-presidente de Administração, Desenvolvimento e Sustentabilidade do Grupo M. Dias Branco.

Graduada em administração de empresas pela Unifor, com MBA pela FGV, ela é, ainda, diretora administrativa da Idibra Participações S/A, que atua no mercado da incorporação imobiliária e na construção civil.

Também receberá a Medalha do Mérito Industrial o multiempresário José Carlos Pontes, presidente financeiro do Grupo Marquise, um conglomerado de empresas que atuam desde a construção pesada à coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de grandes capitais e cidades brasileiras.

O grupo – um dos maiores do Ceará – atua, também, nas áreas da construção civil, incorporação imobiliária, comunicação e hotelaria (é o dono do Hotel Gran Marquise e da Rádio e TV Tambaú, de João Pessoa).

Neste ano a Fiec homenageará com sua Medalha do Mérito Industrial alguém fora do setor produtivo – o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, que, pessoalmente incluiu o mundo acadêmico no projeto do governo estadual de implantação do projeto do Hub do Hidrogênio Verde do Pecém.

A inteligência da UFC está inteira voltada à tarefa de oferecer às grandes empresas nacionais e estrangeiras mão de obra qualificada para seus empreendimentos industriais destinados à produção do H2V.

Como se pode observar, o próximo dia 18, no La Maison, será a reunião de quem pensa, produz e trabalha com toda a sociedade cearense.

A Fiec, por meio do seu presidente Ricardo Cavalcante, está de parabéns pelos homenageados e pelas razões da homenagem.