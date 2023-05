Evangelho de hoje, sábado, 14/05/23 (Jo 15, 18-21)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fôsseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: 'O servo não é maior que seu senhor'. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou."



Reflexão – O mundo tem uma mentalidade contrária a tudo quanto o Evangelho ensina.

Às vezes ficamos tristes e pensativos porque apesar de procurarmos viver uma vida honesta e fiel a Deus, vivenciando o Evangelho somos tão perseguidos! O próprio Jesus nos esclarece e adverte: “Se fôsseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence... Eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia!” Pelas palavras de Jesus nós entendemos que o mundo tem uma mentalidade contrária a tudo quanto o Evangelho nos ensina. Por essa razão precisamos estar conscientes de que nunca seremos bem acolhidos no mundo a não ser que sigamos ao que ele prega. Quem não aceita a Jesus vive na ignorância e não conhece o amor perfeito do Pai, por isso segue a voz do mundo. Se queremos seguir a Jesus como um servo fiel, estejamos, então, preparados porque também seremos perseguidos. Todos nós nos equivocamos quando dizemos que somos cristãos e esperamos ser amados pelo mundo desejando a sua paz. Queremos ser servidos e nos contentamos apenas com migalhas que conseguimos quando somos bem-sucedidos nas coisas daqui que logo passam. Nós não admitimos a existência da luta, da conquista, da perseguição. Achamos que, se somos de Deus Ele tem a obrigação de tirar todos os obstáculos da nossa frente. No entanto, Deus nunca irá nos mostrar o caminho completo. Ele guia os nossos passos na medida em que enfrentamos os obstáculos. Por isso, Jesus mesmo nos avisou: “Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós”. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, do contrário não poderemos afirmar que somos de Cristo. – Você se considera pertencente a Cristo ou do mundo? – Você se sente odiado ou elogiado pelas pessoas do mundo? – Você sabia que o ser cristão implica em assumir compromisso e enfrentar dificuldades? – Quem é o seu mestre?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO