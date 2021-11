M. Dias Branco tem balanço positivo no 3º trimestre

Foram positivos os resultados do balanço financeiro do grupo cearense M. Dias Branco relativo ao terceiro trimestre (julho, agosto e setembro) deste ano. Sua receita líquida alcançou R$ 2,18 bilhões. Frente ao trimestre anterior, a receita líquida cresceu 10,2%, com preço médio 8,9% maior e aumento de 1,4% dos volumes, com destaque para biscoitos e margarinas.

Por região, a receita líquida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, considerada pela empresa como Regiões de Ataque, cresceu 5,7%. Nas regiões Norte e Nordeste, apontadas como Regiões de Defesa, a receita líquida subiu 13,1%.

As exportações, que no mesmo terceiro trimestre de 2020, chegaram a R$ 46,7 milhões, caíram para R$ 39,2 milhões no mesmo período de 2021, “reflexo de condições adversas, relacionadas aos fretes internacionais, escassez de contêineres e maiores custos”, como assinala o relatório da empresa.

M. Dias Branco mantém a liderança a nacional em biscoitos e massas, mas houve retração de “market share” causada pelos reajustes de preços necessários para a recomposição das margens. No 3T2020, a participação no mercado nacional de biscoitos era de 34,2%; no 3T2021, caiu para 31,3%.

No setor de massas, essa participou saiu de34,1% no 3T2020 para 29,5% no 3T2021.

A produção deu um bom salto no terceiro trimestre deste ano: saiu de 686 mil toneladas no 2T2021 para 723 mil toneladas no terceiro trimestre.

O relatório informa: “Encerramos o 3T21 com EBITDA de R$ 286,6 milhões e margem EBITDA de 13,1%. O aumento do EBITDA vs. o 2T21 é reflexo do crescimento das vendas, dos programas de produtividade e eficiência, e da maior diluição dos custos e despesas fixas”.

O Lucro líquido do terceiro trimestre deste ano totalizou R$ 196,6 milhões, com crescimento de 38,2% em relação ao trimestre anterior, com queda de 25,9% diante do terceiro trimestre de 2020.