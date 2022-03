M. Dias Branco lucra R$ 505 milhões em 2021

Foram divulgados ontem à noite os resultados financeiros da cearense M. Dias Branco, empresa líder do mercado nacional de massas e biscoitos, relativos ao exercício de 2021. A empresa registrou lucro líquido de R$ 505 milhões (R$ 151,1 milhões no quarto trimestre do ano).

Os principais números do balanço são os seguintes, conforme o resumo do relatório encaminhado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários):

Receita Líquida: R$ 7,8 bilhões em 2021, crescimento de 7,7% (R$ 2,2 bilhões no 4T21, +27,2%);

Receita Bruta com novos produtos na categoria de biscoitos: R$ 291,7 milhões em 2021, crescimento de 48,1% (R$ 95,5 milhões no 4T21, +73,3%);

Market Share Volume: mantivemos a liderança de mercado e encerramos o 4T21 com 32,5% em biscoitos (32,9% no 4T20) e 30% em massas (32,5% no 4T20);



Custos dos Produtos Vendidos aumentaram em função da desvalorização de 4,6% do Real, alta de 23,1% do trigo e 49,2% do óleo de palma, ambos em dólares americanos;

Despesas com vendas e administrativas representaram 21,0% da receita líquida em 2021 (24,3% em 2020). A redução é estrutural e fruto dos programas recentes de produtividade e eficiência;

EBITDA: R$ 683,9 milhões em 2021 (-29,8% vs. 2020) e R$ 182,7 milhões no 4T21 (-4,9% vs. 4T20). A redução foi resultado da alta das commodities em dólares americanos e de créditos tributários não recorrentes que impactaram positivamente os resultados de 2020;

Lucro Líquido: R$ 505,0 milhões (-33,9% vs. 2020) e R$ 151,1 milhões no 4T21 (-27,7% vs. 4T20);

Capital de Giro: liberação de R$ 284 milhões em 2021 e consumo de R$ 92,0 milhões no 4T21;

Geração de caixa pelas atividades operacionais em 2021 de R$ 959,7 milhões e R$ 165,3 milhões no 4T21;

Alavancagem de 0,2x (dívida líquida / EBITDA últimos 12 meses), menor que no 4T20 (0,4x);

Rating AAA Perspectiva Estável reafirmado pela Fitch pelo 4º ano consecutivo