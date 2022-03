Evangelho de hoje 19/03 (Mat 1, 16.18-21.24a)

Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: "José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados". Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado.

Reflexão - “Conforme o anjo do Senhor mandar”

Neste Evangelho nós confirmamos que o homem justo é aquele que se ajusta à vontade de Deus e não reluta em obedece-Lo quando é convocado, mesmo que isto lhe seja custoso. A narrativa nos fala sobre Maria que ficou grávida pela ação do Espírito Santo e José, não querendo difamá-la, resolveu abandoná-la em segredo, tornando-se assim um traidor diante do povo. No entanto, perante a convocação que Deus lhe fez por meio do anjo, ele voltou atrás na sua decisão e não questionou quando o mensageiro de Deus que lhe apareceu em sonho, o instruiu a receber Maria como sua esposa. Chegamos também à conclusão de que José era um homem que mantinha intimidade com Deus e conhecia os passos do seu Senhor. Por isso, conseguiu perceber a mensagem e tomar uma decisão tão grave e radical para a sua vida. José é, portanto, exemplo para os pais, porque cumpriu sua missão segundo o projeto de Deus deixando de lado o seu plano de vida pessoal. Assim sendo, ele também colaborou no plano de Deus para a humanidade. Nós podemos nos considerar também, homens e mulheres justos, quando acolhemos e obedecemos ao chamado de Deus para cooperar com o Seu Plano de salvação. - Para você é difícil ajustar-se a mudanças de plano? - Você acha que o sacrifício de José valeu a pena? - Tem valido a pena para você abdicar de algum projeto seu em favor de fazer a vontade de Deus? – Você se sente importante na execução dos projetos de Deus aqui na terra?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO