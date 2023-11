M. Dias Branco lucra R$ 259 milhões no terceiro trimestre de 2023

Conteúdo apoiado por:

Festa na cearense M. Dias Branco, cujo balanço do terceiro trimestre deste ano – publicado ontem à noite, após o encerramento do pregão da Bolsa de Valores B3 – veio com boas notícias.

O lucro líquido da companha, no período julho-agosto-setembro, alcançou R$ 259 milhões, ou seja, 32,8% superior ao resultado do terceiro trimestre do ano passado.

Eis os destaques do balanço do 3T23de M. Dias Branco:

Receita Líquida de R$ 2,7 bilhões no 3T23 e R$ 8,1 bilhões nos 9M23. No acumulado, crescemos dois dígitos, com expansão dos preços (+7%) e dos volumes (+2%). No trimestre, a retração frente ao 3T22 deu-se pela redução dos preços, com aumento de preço médio em biscoitos e massas e queda nos itens de menor valor agregado, como farinha de trigo e margarinas e gorduras, que acompanharam a queda das commodities, bem como pela retração dos volumes, num contexto em que os varejistas operaram com níveis menores de estoques;

Aumento da Margem Bruta, que atingiu 35,6% no 3T23 (+2,6 p.p. vs. 2T23 e +7 p.p. vs. 3T23), principalmente, pela queda dos custos variáveis (trigo e óleo de palma) e pelo bom desempenho dos itens com maior valor agregado, como a marca Piraquê, que representou 13% da receita líquida total (10% no 3T22);

EBITDA Recorde de R$ 440,7 milhões no 3T23, 32,3% maior que o 3T22 e 17,0% acima do 2T23. Margem EBITDA de 16,1%, com crescimento consistente desde o 4T22, em função: a) aumento do preço médio ao longo dos últimos trimestres, principalmente em biscoitos; b) queda dos custos; c) controle das despesas. O Lucro Líquido cresceu 32,8% vs. o 3T22 e 18,9% vs. o 2T23, resultado da expansão do EBITDA e da melhora do resultado financeiro;

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais de R$ 973,3 milhões, recorde histórico e 90,2% maior que o 2T23, reflexo do crescimento do EBITDA e da liberação de capital de giro pela gestão dos estoques, pela queda dos preços dos insumos e pelo alongamento no prazo médio de fornecedores. Pelo terceiro trimestre consecutivo registramos redução da alavancagem (dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses), que neste trimestre foi de 0,3x (1,2x no 2T23), fruto da melhora sequencial dos resultados e da forte geração de caixa;

São ainda destaques do balanço de M. DFias Branco os seguintes:

Na 11ª edição do Brand Footprint Brasil, produzido pela Kantar, que elenca as marcas mais escolhidas pelos brasileiros em 2022, Piraquê ficou em terceiro lugar na categoria de "Snacks Doces", no ranking das mais consumidas fora dos lares.

A agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo “AAA (bra)” com perspectiva estável pelo sexto ano consecutivo.