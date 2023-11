Unimed Fortaleza anuncia finalistas do 'Prêmio Empresas que Cuidam'

Conteúdo apoiado por:

Vem aí o evento mais esperado do ano para as organizações comprometidas com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores.

A Unimed Fortaleza anunciou ontem os finalistas do “Prêmio Empresas que Cuidam”. A solenidade de entrega será no próximo dia 16, no auditório do BS Design, e será restrita a convidados.

Inscreveram-se ao prêmio 30 empresas, das quais nove passaram para a grande final.

Na categoria Empresa Cliente, as finalistas são Atlântica Alimentos, Instituto Atlântico, MRH Gestão de Pessoas, Ponce Tech Consultoria e Pole Alimentos.

Na modalidade Empresa Mercado, as classificadas são Cosampa Engenharia, Nutrilite, Pague Menos e Solar Coca-Cola.

A premiação conta ainda com a categoria Profissional de RH do Ano, cuja votação está aberta ao público até o próximo dia 14. Para votar, basta acessar https://proposta.unimedfortaleza.com.br/premio-empresas-que-cuidam.

As duas finalistas são: Ana Paula Falcão, dos Mercadinhos São Luiz, e Bianca Rocha, da Atlântica Alimentos.

Uma iniciativa da Unimed Fortaleza, o “Prêmio Empresas que Cuidam” tem como objetivos celebrar e reconhecer as melhores práticas em gestão de pessoas e em cuidado com a saúde dos colaboradores.

A premiação tem o apoio de marcas como Camarmo, Cempre Consultoria, GPTW e Nosso Meio.

As três categorias – Empresa Cliente Unimed Fortaleza, Empresa Mercado e Profissional de RH do Ano – foram subdivididas por pequeno, médio e grande portes, tanto do setor público quanto do setor privado.

As vencedoras nas categorias Empresa Cliente e Empresa Mercado receberão o troféu “Prêmio Empresas que Cuidam” (de acordo com a modalidade e o porte) e quatro ingressos para a edição 2024 do “Café com RH”, da Unimed Fortaleza, além da participação no Painel dos Cases Vencedores que serão apresentados durante a programação do evento, no próximo ano.

Já o vencedor da categoria Profissional de RH do Ano receberá o troféu e uma hospedagem de duas diárias, com direito a acompanhante, em hotel premium do litoral cearense.