Petrobras lucra R$ 27 bi no 3º trimestre, 42% menos do que em 2022

Foi divulgado, ontem à noite, o balanço financeiro da Petrobras relativo ao terceiro trimestre deste ano. A estatal apurou um lucro líquido de R$ 27,2 bilhões nos meses de julho, agosto e setembro.

Esse lucro foi 42,2% menor do que o do mesmo terceiro trimestre do ano passado, que bateu em R$ 46,1 bilhões.

O mercado projetava um lucro líquido de R$ 30,4 bilhões.

A receita da Petrobras no terceiro trimestre alcançou R$ 124,9 bilhões.

A Petrobras anunciou que pagará R$ 17,5 bilhões de dividendos aos acionistas, dos quais o maior é o governo da União..

Outro balanço divulgado ontem foi o do Bradesco, cujo lucro no terceiro trimestre deste ano foi de R$ 4,62 bilhões, ou seja, 11,5% menor do que o lucro obtido no mesmo trimestre do ano passado de 2022.

Também foi divulgado ontem o resultado financeiro da rede de Lojas Renner, que, no trimestre julho-agosto-setembro, registrou um lucro de R$ 172,9 milhões, uma queda de 32,9% em comparação com o mesmo trimestre de 2022.

E a Bolsa de Valores brasileira B3 fechou em queda ontem, uma queda leve, como na véspera, de 0,12%, aos 119.034 pontos.

O dólar, por sua vez, encerrou o dia cotado a R$ 4,94, uma alta de 0,71%.