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M. Dias Branco lança marca de farelo de trigo para alimentação animal

O Gran Farelo é destinado ao alimento de bovinos, suínos, aves e equinos

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 11:58)
Egídio Serpa
Legenda: As unidades industriais de M. Dias Branco, como a da foto, já produzem o Gran Farelo, para a alimentação de animais
Foto: Divulgação
Um oferecimento de:

Reconhecida como uma das 100 maiores empresas do agronegócio brasileiro, a cearense M. Dias Branco está anunciando o lançamento da marca Gran Farelo, destinada à categoria de farelo de trigo para alimentação animal. O produto, que era comercializado pela empresa a granel ou em sacas com 30 Kg, mas sem design de marca, começa a ser disponibilizado ao mercado neste mês de julho e com identidade, dentro da linha M. Dias Branco Profissional.   

Com distribuição nacional, Gran Farelo chega em embalagens de 30 kg com válvula a vácuo, solução que o diferencia em uma categoria ainda marcada pelo uso de sacas costuradas. Além de reforçar a apresentação da marca no ponto de venda e facilitar a identificação pelo comprador, a embalagem valvulada contribui para preservar as características do farelo durante o armazenamento e o transporte, ao manter o produto totalmente vedado e reduzir o risco de contato com ar, umidade ou impurezas. 

“A embalagem valvulada permite que o farelo fique totalmente protegido. Para grandes pecuaristas, granjas ou frigoríficos, que precisam oferecer uma alimentação de alta qualidade e com garantias de pureza, este é um grande diferencial”, como explica Daniel Ponçano, diretor da M. Dias Branco Profissional.   

O farelo de trigo é obtido a partir da moagem do grão, composto pelas camadas externas do trigo. Reconhecido pelo seu valor nutricional, ele é rico em fibras, proteínas e minerais, sendo amplamente utilizado na alimentação de bovinos, suínos, aves e equinos, contribuindo para dietas equilibradas.  

Com sete moinhos próprios e tradição na verticalização de farinhas, da escolha do trigo à moagem, a M. Dias Branco passa a levar para os farelos o mesmo rigor aplicado às suas demais linhas: maior controle da matéria-prima, padronização do processo produtivo e consistência na entrega ao cliente.   

“Essa estrutura permite tratar o farelo não apenas como subproduto da moagem, mas como um ingrediente estratégico para a cadeia de proteína animal, com total rastreabilidade da matéria-prima. Com a marca e as garantias de qualidade que entregamos, pretendemos pulverizar a distribuição. Gran Farelo pode estar desde pequenos varejos voltados para produtores rurais às grandes indústrias de proteína animal”, destaca Ponçano. 

O lançamento faz parte da nova estratégia comercial de agregar valor ao farelo, trazendo maior visibilidade para a categoria e posicionando o produto com atributos que vão além da disponibilidade em volume. A combinação entre marca própria, embalagem diferenciada e produção integrada aos moinhos da companhia fortalece a proposta de oferecer ao mercado um farelo com padrão reconhecível, mais segurança na conservação e escala para atender diferentes perfis de clientes. “Gran Farelo vem, principalmente, para trazer ganhos de produtividade para o agronegócio brasileiro. Esperamos surpreender os profissionais da área com um produto de alta qualidade e nutrição animal”, comenta o executivo.   

Além dos benefícios nutricionais, a marca Gran Farelo se destaca pelo impacto positivo quando se fala em sustentabilidade. A Companhia aproveita integralmente a matéria-prima, utilizando o grão de trigo sem desperdício, sendo esse o principal insumo consumido pela M. Dias Branco. Ao reintegrar o farelo como ração animal, a empresa fortalece práticas de economia circular e reduz desperdícios na cadeia agroindustrial.   

Com essa prática, contribui para diminuir os impactos ecológicos da cadeia de suprimentos, já que o uso de subprodutos reduz a necessidade de novos cultivos e economiza recursos naturais, como solo, água e energia. Além de gerar receita com subprodutos sem ampliar proporcionalmente o impacto ambiental, a empresa melhora a eficiência dos sistemas alimentares ao evitar o descarte de partes nutritivas, transformando 100% do trigo em valor. 

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