Receita Federal classifica Sistema Fiec com nota máxima A+

Festa no Sistema Fiec, que conquistou a classificação A+ no Programa Receita Sintonia, da Receita Federal, o mais alto nível de conformidade tributária do País.

Concedido à Fiec, ao Sesi Ceará, ao Senai Ceará, ao IEL CearáI e ao Condomínio Casa da Indústria, o reconhecimento atesta a solidez dos processos e o compromisso das instituições com a transparência, a governança e o cumprimento das obrigações fiscais, como disse à coluna seu presidente Ricardo Cavalcante, falando diretamente de Lisboa, de onde retorna neste sábado, 18, de uma viagem que o levou, também, à Espanha, onde tratou com empresas e organismos espanhóis sobre projetos de pesca de interesse dda indústria cearense.

Na prática, a Classificação A+ atesta que as entidades ligadas à Fiec mantêm seus cadastros regulares, recolhem os tributos devidos, entregam declarações e escriturações dentro dos prazos e fornecem informações consistentes à Receita Federal. O resultado fortalece a credibilidade institucional do Sistema Fiec e demonstra a adoção de padrões elevados de transparência, governança e segurança jurídica.

A FIEC obteve essa certificação em julho de 2026, com validade até junho de 2027. Sesi Ceará, Senai Ceará e Condomínio Casa da Indústria receberam o selo em abril deste ano, válido até março de 2027. No estado do Ceará, 9,36% de suas empresas conseguiram o selo A+.