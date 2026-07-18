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Receita Federal classifica Sistema Fiec com nota máxima A+

Todos os organismos ligados à Federação das Indústrias do Ceará cumprem no prazo todos os seus compromissos

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 06:54)
Egídio Serpa
Legenda: Ricardo Cavalcante (foto), presidente da Fiec, celebra a classificação do Sistema Fiec com a nota máxima da Receita Federal do Brasil
Foto: Egídio Serpa
Um oferecimento de:

Festa no Sistema Fiec, que conquistou a classificação A+ no Programa Receita Sintonia, da Receita Federal, o mais alto nível de conformidade tributária do País.  

Concedido à Fiec, ao Sesi Ceará, ao Senai Ceará, ao IEL CearáI e ao Condomínio Casa da Indústria, o reconhecimento atesta a solidez dos processos e o compromisso das instituições com a transparência, a governança e o cumprimento das obrigações fiscais, como disse à coluna seu presidente Ricardo Cavalcante, falando diretamente de Lisboa, de onde retorna neste sábado, 18, de uma viagem que o levou, também, à Espanha, onde tratou com empresas e organismos espanhóis sobre projetos de pesca de interesse dda indústria cearense. 

Na prática, a Classificação A+ atesta que as entidades ligadas à Fiec mantêm seus cadastros regulares, recolhem os tributos devidos, entregam declarações e escriturações dentro dos prazos e fornecem informações consistentes à Receita Federal. O resultado fortalece a credibilidade institucional do Sistema Fiec e demonstra a adoção de padrões elevados de transparência, governança e segurança jurídica. 

A FIEC obteve essa certificação em julho de 2026, com validade até junho de 2027. Sesi Ceará, Senai Ceará e Condomínio Casa da Indústria receberam o selo em abril deste ano, válido até março de 2027. No estado do Ceará, 9,36% de suas empresas conseguiram o selo A+. 

AGENDA – O presidente da Fiec terá agenda pesada na próxima semana. Ele viajará na madrugada de segunda-feira para São Paulo, onde no mesmo dia terá reunião com seu colega Paulo Skaf, presidente da Federação das Indúsrias de São Paulo (Fiesp).  

Na terça-feira, ainda na Fiesp, ele participará do ato de posse do novo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o cearense Alex Martins, que é também presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará, Alex Martins. 

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