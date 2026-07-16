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Obra da Usina de Dessalinização começa neste mês na Praia do Futuro

Consórcio SPE Águas de Fortaleza, liderada pela Marquise Infraestrutura, iniciará a maior usina do Brasil

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 14:52)
Egídio Serpa
Legenda: Renan Carvalho (E), presidente da Marquise Infraestrutura, assina o documento que permite o início da obra da usina na Praia do Futuro
Foto: Divulgação
Um oferecimento de:

Nesta quinta-feira, 16, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realizou a cerimônia de assinatura do termo de autorização para o início das obras da Dessal do Ceará – usina de dessalinização que o Consórcio SPE Águas de Fortaleza, integrado pela Marquise Infraestrutura, PB Construções e Abengoa Água S/A, construirá na Praia do Futuro, em Fortaleza. As obras começarão imediatamente. Ao longo da cinstrução, o empreendimento criará 600 empregos diretos.  

Com capacidade projetada de 1 m³ por segundo, equivalente a mil litros de água dessalinizada por segundo, a usina será a maior planta de dessalinização de água do mar já implantada no Brasil. A produção será suficiente para abastecer aproximadamente 720 mil habitantes da Região Metropolitana de Fortaleza, ampliando a segurança hídrica de um dos principais centros urbanos do Nordeste.  

A etapa inicial compreenderá os serviços de industrialização da tubulação, execução da adutora, execução de drenagem e construção de nova areninha. A implantação da planta usina início após a conclusão dessas etapas iniciais. O conjunto dessas atividades deverá ser concluído em cinco meses.  

Segundo a CEO do Grupo Marquise, Carla Pontes, o início das obras da Dessal do Ceará simboliza um avanço importante para a segurança hídrica do Estado e reforça a capacidade de articulação entre poder público e iniciativa privada em torno de projetos estruturantes. “Para o Grupo Marquise, é motivo de orgulho integrar esse empreendimento ao lado da Cagece e dos parceiros da SPE Águas de Fortaleza, contribuindo para uma infraestrutura que ampliará a oferta de água e apoiará o desenvolvimento sustentável do Ceará. Nosso compromisso é entregar um legado que beneficie a população por muitas décadas.”   

O projeto obteve a Licença de Instalação (LI) em setembro de 2025, concedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Durante o processo de licenciamento e planejamento, a SPE Águas de Fortaleza promoveu aprimoramentos técnicos, incluindo o reposicionamento da planta, assegurando plena compatibilidade com a infraestrutura de cabos submarinos de telecomunicações existente na região.  

De acordo com o diretor da Marquise Infraestrutura, Renan Carvalho, o empreendimento inaugura uma nova referência para a engenharia hídrica nacional. "Do ponto de vista da engenharia de grande porte, a Dessal do Ceará estabelece um novo paradigma para a infraestrutura hídrica do país. A usina foi concebida com elevada eficiência tecnológica e escala industrial, características que a tornam a maior planta atualmente em funcionamento no Brasil e a maior da América Latina destinada ao consumo humano. Estamos empregando as soluções mais modernas em dessalinização de água do mar para entregar uma obra com excelência técnica, rigor operacional e durabilidade para as próximas gerações."  

Renan Carvalho destaca ainda que o projeto possui significado especial para a trajetória da Marquise Infraestrutura. "Para nós, este é um momento histórico. Participamos de grandes projetos estruturantes, como a Transnordestina, o Porto do Pecém e o Eixão das Águas, mas a Dessal tem um significado singular por seu impacto direto na qualidade de vida da população. É motivo de grande orgulho sermos uma empresa cearense à frente de um empreendimento de vanguarda que contribuirá para a segurança hídrica do Estado pelas próximas décadas." 

 