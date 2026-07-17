Ladrões de gado e capivaras são ameaças ao agro cearense

Não é somente o crime organizado e seus agentes bípedes que causam medo à atividade agropecuária no Ceará: os quadrúpedes, aparentemente também organizados, atacam plantações e rebanhos bovinos, ovinos e caprinos, “e ninguém faz nada para combater esses nossos inimigos”, como reclama e protesta o agropecuarista José Maria Pimenta, cuja fazenda de produção, em Quixeramobim, no Sertão Central do estado, tem sido vítima dessa nociva novidade.

De acordo com Pimenta, os agropecuaristas de Quixeramobim e dos municípios do seu entorno enfrentam dois problemas: o roubo de bois e vacas, praticado por ladrões de gado que agem durante o dia e à noite, e o ataque a carneiros e ovelhas que são mortos por matilhas de cães à luz do sol. Tanto os malfeitores humanos quanto os caninos famintos parecem treinados para fazer o que fazem.

Mas, contra a agricultura, há outra ameaça crescente, esta procedente da natureza e bem localizada nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: as capivaras. São os maiores roedores do mundo, vivem em grupos que se aglomeram ao redor de rios e açudes, alimentando-se de capim e plantas aquáticas. Na zona rural de Maranguape, mais localizadamente no distrito de Amanari, 60 km ao Sul de Fortaleza, elas estão destruindo cultivos de cereais, como os de milho e feijão, segundo revela à coluna um pequeno agropecuarista de lá.

“Estamos vendo crescer a população desses roedores e isto nos deixa preocupados, pois até agora os organismos públicos que cuidam do meio ambiente nada fizeram. É preciso lembrar que as capivaras são protegidas por Lei, razão por que o seu manejo e o seu controle exigem autorização dos organismos ambientais, e este é mais um motivo que agrava a nossa preocupação”, diz o produtor, acrescentando que, até para o afugentamento das capivaras, é necessária uma licença ambiental.

O caso do roubo de bois e vacas não atinge (do verbo atingir, aquele que destrói, que prejudica, que danifica, que causa prejuízo) apenas o Sertão Central. Esta coluna tem recebido mensagens de vários pecuaristas do Cariri, da Região Norte e do Oeste (Tauá incluído) contando casos de roubo de gado bovino, caprino e ovino.

“Os ladrões agem em grupo e usam motocicletas, caminhonetes e até caminhões nas suas ações que acontecem durante o dia e à noite. O pior é que a Polícia, que sempre chega atrasado, não consegue identificar e prender os bandidos”, diz o presidente de um Sindicato Rural do Sertão Central, na opinião de quem o agro do Ceará, acostumado a enfrentar dificuldades, está diante de mais um grande desafio que só será vencido “se o governo chegar junto”.

Produzir na agricultura e na pecuária do Ceará é, como se observa, um ato de heroísmo, tantas são as hostis condições em que esse esforço acontece. Mas o cearense é resiliente, e enfrentar desafios tem sido a sua sina. O que preocupa é o fato de que, agora, esses desafios se ampliaram para além das causas naturais. O crime evoluiu, tornou-se violento; hoje até nos confins do sertão cearense ele passou a existir e a espalhar o medo nas fazendas, onde a casa grande virava a noite com portas e janelas abertas.

A paz que existia no campo não existe mais, infelizmente, pois nele o crime organizado sentou praça com um agravante: agora ele tem um conteúdo ideológico perceptível.

INSTITUTO SOMOS DISTRIBUI BOLSAS DE ESTUDO

Uma boa notícia! O Instituto Somos, com sede em São Paulo e atuação em todo o país, inclusive no Ceará, onde lhe emprestam apoio nomes importante da sociedade, acaba de abrir as inscrições para a edição 2027 do programa Somos Futuro, que oferece bolsas integrais de Ensino Médio em escolas particulares para estudantes da rede pública em situação de vulnerabilidade.

Nesta edição, serão 222 novas bolsas em 58 municípios de 14 estados. Desde o início, o programa já beneficiou 970 jovens e tem 60% de aprovação em universidades públicas. Mais informações no site institutosomos.or

AÇO CEARENSE CONQUISTA SELO OURO POR PRÁTICAS ESG

Outra boa notícia! O Grupo Aço Cearense conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, principal reconhecimento concedido às organizações que demonstram excelência na elaboração e divulgação de seus inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE). O resultado evidencia a transparência, a sustentabilidade e a adoção de práticas alinhadas à agenda ESG. Após alcançar o nível máximo de reconhecimento com o inventário referente a 2024, o Grupo mantém o padrão de qualidade ao repetir o desempenho no inventário de 2025, consolidando uma trajetória consistente na gestão climática e no monitoramento de suas emissões.

O Selo Ouro é concedido às empresas que elaboram inventários de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, que incentiva a mensuração, o gerenciamento e a divulgação transparente das emissões de gases de efeito estufa no país.

A conquista reforça o compromisso do Grupo Aço Cearense com a descarbonização de suas operações, a busca contínua por eficiência operacional e o desenvolvimento de iniciativas que contribuam para a redução dos impactos ambientais. A empresa vem fortalecendo sua estratégia de sustentabilidade por meio de investimentos em inovação, melhoria de processos e gestão responsável dos recursos, alinhando crescimento industrial e responsabilidade ambiental.

APODI AUTOMATIZA MONITORIA DE CLIENTES COM IA

Mais uma boa notícia: a Cimento Apodi lançou seu novo Relatório de Sustentabilidade, destacando avanços importantes nas áreas de inovação, tecnologia e transformação digital. Entre os principais marcos deste novo ciclo está a implementação da LIA (Listening & Interaction Analysis), uma ferramenta de inteligência artificial que modernizou completamente a operação de atendimento ao cliente da companhia.

A iniciativa representa uma mudança significativa na forma como a empresa monitora e analisa as interações com consumidores. Antes baseada em um processo totalmente manual, a operação passou a contar com um sistema automatizado e digital, proporcionando ganhos expressivos de produtividade. Com a nova tecnologia, a companhia registrou uma redução de 95% no tempo dedicado às análises de monitoria de chamadas.

Mais do que automatizar processos, a LIA atua como uma plataforma estratégica de inteligência de dados. A ferramenta transforma cada interação entre clientes e colaboradores em informações capazes de identificar padrões de comportamento, antecipar oportunidades de melhoria e gerar insights em tempo real para aprimorar continuamente a experiência de atendimento.

Outro diferencial da solução está na ampliação da imparcialidade e da conformidade nos processos de avaliação. Ao utilizar inteligência artificial, a plataforma reduz a subjetividade humana nas análises, garantindo mais consistência, confiabilidade e aderência aos padrões de qualidade e compliance da empresa. PRÊMIO EMPRESAS QUE CUIDAM UNIMED FORTALEZA ABRE INSCRIÇÕES

Estão abertas até o dia 30 de agosto as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Empresas que Cuidam Unimed Fortaleza, iniciativa que reconhece organizações e profissionais de Gestão de Pessoas que desenvolvem ações voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da gestão humanizada no ambiente corporativo. Em 2026, a principal novidade é a categoria Cooperativas, voltada a empresas deste modelo de negócio, independentemente do ramo de atuação, e cuja operação seja no Ceará.

A nova categoria amplia o alcance da premiação e reforça o reconhecimento às cooperativas que colocam o cuidado com as pessoas no centro de suas estratégias, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis, colaborativos e sustentáveis.

Além da novidade, permanecem as categorias Empresa Cliente, Empresa Mercado e Profissional de RH do Ano, valorizando organizações e lideranças que se destacam pela implementação de práticas inovadoras voltadas ao desenvolvimento humano e à qualidade de vida dos colaboradores.