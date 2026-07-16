Prêmio Empresas que Cuidam Unimed Fortaleza abriu inscrições

Estão abertas até o dia 30 de agosto as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Empresas que Cuidam Unimed Fortaleza, iniciativa que reconhece organizações e profissionais de Gestão de Pessoas que desenvolvem ações voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da gestão humanizada no ambiente corporativo. Em 2026, a principal novidade é a categoria Cooperativas, voltada a empresas deste modelo de negócio, independentemente do ramo de atuação, e cuja operação seja no Ceará.

A nova categoria amplia o alcance da premiação e reforça o reconhecimento às cooperativas que colocam o cuidado com as pessoas no centro de suas estratégias, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis, colaborativos e sustentáveis.

Além da novidade, permanecem as categorias Empresa Cliente, Empresa Mercado e Profissional de RH do Ano, valorizando organizações e lideranças que se destacam pela implementação de práticas inovadoras voltadas ao desenvolvimento humano e à qualidade de vida dos colaboradores.