Prêmio Empresas que Cuidam Unimed Fortaleza abriu inscrições
Neste ano, a quarta edição do prêmio inclui uma novidade: a categoria Cooperativas
Estão abertas até o dia 30 de agosto as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Empresas que Cuidam Unimed Fortaleza, iniciativa que reconhece organizações e profissionais de Gestão de Pessoas que desenvolvem ações voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da gestão humanizada no ambiente corporativo. Em 2026, a principal novidade é a categoria Cooperativas, voltada a empresas deste modelo de negócio, independentemente do ramo de atuação, e cuja operação seja no Ceará.
A nova categoria amplia o alcance da premiação e reforça o reconhecimento às cooperativas que colocam o cuidado com as pessoas no centro de suas estratégias, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis, colaborativos e sustentáveis.
Além da novidade, permanecem as categorias Empresa Cliente, Empresa Mercado e Profissional de RH do Ano, valorizando organizações e lideranças que se destacam pela implementação de práticas inovadoras voltadas ao desenvolvimento humano e à qualidade de vida dos colaboradores.
"O Prêmio Empresas que Cuidam nasceu com o propósito de reconhecer organizações que compreendem que investir nas pessoas é um dos principais caminhos para o crescimento sustentável. Ao valorizar iniciativas voltadas à saúde, ao bem-estar e à gestão humanizada, queremos inspirar cada vez mais empresas a fortalecerem uma cultura do cuidado. Nessa quarta edição, ampliamos esse reconhecimento com a criação da categoria Cooperativas, reforçando nosso compromisso de incentivar boas práticas em diferentes setores e de evidenciar exemplos que transformam positivamente o ambiente de trabalho e a vida das pessoas”, diz Dr. Flávio Ibiapina, presidente da Unimed Fortaleza.
Os interessados têm até 30 de agosto para realizar a inscrição. O processo é feito de forma on-line, mediante preenchimento do formulário da categoria correspondente e envio das informações sobre as iniciativas desenvolvidas. Todas as candidaturas serão avaliadas conforme os critérios previstos no regulamento disponível na plataforma oficial do Prêmio Empresas que Cuidam Unimed Fortaleza.
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