M. Dias Branco de novo no Top 10 das que investem em startups

Boa notícia! A cearense M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos, é uma das empresas premiadas no Ranking 100 Open Startups 2023, o maior ranking corporativo da América Latina e referência para o mercado, que, desde 2018, evidencia e reconhece o trabalho das organizações em prol do desenvolvimento da inovação aberta no país.

M. Dias Branco ficou, pela segunda vez consecutiva, no top 10 da categoria Bens de Consumo e Alimentação.

Desde 2018, a empresa executa o Programa Germinar, que seleciona startups e pesquisadores, investindo em inovação em áreas estratégicas e contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema de tecnologia de alimentos (foodtech), empreendedorismo e de transformação digital.

“Temos apoiado a execução de vários projetos inovadores em muitas áreas da empresa e testemunhado evoluções constantes com o Programa Germinar. Mais do que estabelecer alianças estratégicas com startups e centros de pesquisa, o programa traz também novas ferramentas e metodologias de gestão, aprimorando o processo de desenvolvimento de colaboradores e fortalecendo a nossa cultura de inovação”, afirma Fernando Bocchi, diretor de P&D da M. Dias Branco.

A ideia do Programa Germinar nasceu em um processo iniciado no fim de 2017, com uma viagem de executivos da M. Dias Branco a polos de inovação globais, incluindo o Vale do Silício, na Califórnia (EUA), que abriga boa parte das maiores empresas de tecnologia do mundo. Inspirada pela possibilidade de gerar ainda mais ganhos para a empresa e para a sociedade, a M. Dias Branco assumiu a responsabilidade de incentivar o fomento de foodtechs no Brasil a partir da conexão com startups.

Ao longo de sua história, o Programa Germinar já recebeu mais de 300 startups e estabeleceu contratos ou investimentos com mais de 17 delas.