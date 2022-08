Luiz Girão, fundador da Betânia Lácteos, também quer concorrência

Luiz Girão, fundador do grupo cearense Betânia Lácteos, concorda com a opinião do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amilcar Silveira, para quem é necessário que a maior empresa de lacticínios do Nordeste tenha concorrentes no mercado.

Ontem, esta coluna revelou, com exclusividade, que o presidente da Faec mantém contatos com sócios e executivos da empresa mineira Laticínios Porto Velho, controlada por capitais suíços, que processa, diariamente, 1,2 milhão de litros de leite em cinco unidades de beneficiamento -- três em Minas Gerais, uma no Espírito Santo e outra no Rio de Janeiro.

“Quanto mais cabra, mais cabrito”, disse Luiz Girão ao comentar sobre as opiniões do presidente da Faec.

Girão, fundador da Betânia e um dos três maiores produtores de leite do Ceará, concorda com a posição de Amílcar Silveira e considera que a chegada aqui de outra indústria de laticínios criará um salutar mercado concorrencial, algo bom para todas as partes, principalmente para o produtor e para o consumidor final.

Amílcar Silveira tem agendada uma reunião com os sócios e diretores de outra grande e famosa indústria de lácteos, a goiana Piracanjuba, que igualmente será convidada a instalar-se no Ceará, que, na opinião do presidente da Faec, “tem uma expertise, a de produzir leite”.