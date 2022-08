Fiec revela força e números da impressionante economia de Maracanaú

Ao receber ontem a Medalha Ivens Dias Branco, que lhe concedeu a Câmara Municipal de Maracanaú e também à industrial Ana Lúcia Bastos Mota, sócia majoritária da Cebras, e ao presidente da Faec, Amilcar Silveira, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, revelou o potencial econômico do vizinho município, berço do primeiro Distrito Industrial do Estado:

“Aqui está instalado o maior parque industrial do nosso estado. São 662 estabelecimentos industriais, que em junho deste ano geravam cerca de 29 mil empregos diretos, o que representa praticamente a metade do total de empregos gerados na cidade. Em Maracanaú, empregamos grande parte da nossa inteligência criativa para desenvolver uma infinidade de produtos que levam a marca ‘Made in Ceará’ para o mundo inteiro”, afirmou ele.

O presidente da Fiec acrescentou:

“Aqui, o Sistema Fiec investe cotidianamente no aprimoramento das nossas indústrias, na otimização dos processos produtivos, no desenvolvimento tecnológico, na capacitação das pessoas, e no bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias, por meio de ações diretas do Sesi, do Senai e do Clube da Parceria. Mantemos em Maracanaú um Centro de Excelência em Tecnologia e Inovação do Senai, que contempla os Institutos de Tecnologia em Eletrometalmecânica e de Tecnologia em Energias Renováveis, devidamente equipados para oferecer soluções inovadoras ao desenvolvimento e à melhoria de produtos e processos, para incentivar a sustentabilidade, a produtividade e a competitividade da indústria cearense”.

Mais adiante, Ricardo Cavalcante disse:

“Em Maracanaú, o Sistema Fiec promove cidadania não apenas a partir da produção industrial, mas, fundamentalmente, pela geração de empregos qualificados, que valorizam a existência humana e promovem qualidade de vida para as pessoas que direta ou indiretamente trabalham em nossas indústrias. Se é verdade o que afirmava o sociólogo alemão Max Weber, ainda no início do século passado, segundo quem “o trabalho dignifica o homem”, Maracanaú é uma cidade que sintetiza essa verdade.”

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, não pode comparecer à solenidade na Câmara Municipal de Maracanaú porque está em viagem de trabalho a Minas Gerais, tenso sido representado pelo seu filho, o médico Everardo Silveira Neto.

O presidente da Faec mreceu palavras de carinho do presidente da Fiec, que também destacou o trabalho empreendedor e de liderança que desenvolve no setor industrial a outra homenageada com a Medalha Ivens Dias Branco, a industrial Ana Lúcia Bastos Mota.

Estiveram presentes ao ato o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, todos os vereadores da Câmara Municipal e líderes empresariais e diretores da Fiec, da Faec e da Cerbras.