Energia: Governo do Ceará vai às compras no Mercado Livre

Vai às compras a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Ceará. A Seinfra anunciou ontem que relançou licitação, na modalidade de pregão eletrônico, para a compra de energia no Mercado Livre, nas modalidades de atacadista e varejista.

A inclusão da modalidade atacadista no novo edital amplia a concorrência para a administração pública. O recebimento das propostas ocorrerá até o próximo dia 8 de setembr, às 9 horas, de forma virtual, no endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº ComprasNet 1313/2022.

Hoje, o Governo do Ceará compra energia através do Ambiente de Contratação Regulado, no qual o Governo tem o seu fornecimento de energia atendido pela distribuidora local de energia elétrica (Enel Ceará).

Pelo pregão eletrônico, a fatia da conta correspondente à geração de energia passará a ser contratada no Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual o governo terá a possibilidade de negociar a compra de energia livremente com comercializadores e/ou geradores distintos.

A distribuição continuará com a atual concessionária (Enel Ceará). A prática visa reduzir os custos com energia elétrica no setor público estadual.

“O nosso objetivo é que o Estado do Ceará possa contratar uma energia mais barata. Será uma forma de otimizar a aplicação dos recursos públicos, possibilitando a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população”, diz o secretário de Infraestrutura, Lucio Gomes.

O certame deve contratar o fornecimento de 575.907 MWh de energia e tem valor estimado de R$ 166,5 milhões, a serem utilizados num prazo de cinco anos.

Dos 1.365 prédios públicos estaduais analisados, 281 atenderam aos critérios técnicos e financeiros para participar do certame. A expectativa é de que haverá uma economia mínima de 29% ao ano das despesas com energia elétrica, resultando, ao longo dos cinco anos de contrato, numa economia mínima de R$ 119,7 milhões.

A contratação também prevê a reconfiguração do antigo Parque Eólico da Praia Mansa, no Porto do Mucuripe, com a implantação de uma nova torre eólica com potência instalada de 2,4 MW, equivalente à das quatro antigas torres que existiam na área.

O parque, hoje desativado, estava em geração comercial desde 1996, tendo sido o primeiro projeto de demonstração da tecnologia eólica no Brasil e dado visibilidade nacional à energia eólica, compondo um dos cartões postais da capital cearense.