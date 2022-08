Evangelho de hoje, 5ª feira, 18/08 (Mat 22, 1-14)

Naquele tempo: Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: 'O Reino dos Céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: `Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa!' Mas os convidados não deram a menor atenção: um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: `A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes.' Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: `Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa?' Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: `Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão! Ali haverá choro e ranger de dentes'. Porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos.'



Reflexão – O tempo do jogo poderá acabar e o juiz dar o apito final

Mesmo que não percebamos, todos nós caminhamos neste mundo em busca do reino que Jesus nos preparou. Lá, para onde caminhamos, está sendo preparado o grande Banquete. É a núpcias do Cordeiro e nós não somos apenas convidados, mas participantes da festa. Vivemos aqui como uma noiva que espera o encontro final com o noivo. É a Festa da Salvação, que Deus Pai preparou para cada um que é chamado a participar do Banquete. Jesus Cristo é o noivo, o Filho de Deus que veio desposar a humanidade. Os judeus, os primeiros convidados se excluíram e não deram a mínima atenção para o convite, pois estavam muito entretidos nas suas próprias ocupações. Mas a festa estava pronta! O rei, então, mandou chamar todas as pessoas que se encontravam pelos caminhos, os maus e os bons. Vieram do jeito que estavam e a festa começou. A parábola que Jesus nos conta explica como tem sido a nossa postura ante o convite de Deus. Hoje também, são muitas as desculpas que apresentamos para não aceitar o convite de Jesus. As nossas ocupações e preocupações com os negócios, com a família, as festas, os divertimentos nos roubam de Deus e do Seu reino. Como os primeiros convidados da parábola, mesmo os que se dizem de Deus, muitas vezes, se justificam porque têm muitos afazeres. Começando pelo povo judeu, que não aceitou o convite do Pai, Jesus veio até nós. Somos nós hoje, os maus e os bons a quem o Pai chama para participar do Banquete do reino dos céus. De diversas maneiras o Senhor tem insistido conosco, e, se não atendermos ao seu chamado, poderemos correr o risco de perder a grande chance da nossa vida. O tempo do jogo poderá acabar e o juiz dar o apito final. Outros ocuparão o nosso lugar. Enquanto é tempo, o Senhor nos chama e nos dá uma veste nova que identifica o modo de ser dos participantes do reino dos céus. Essa nova veste é a mentalidade do Evangelho, a veste branca dos ensinamentos de Jesus, sem a qual não nos será permitido permanecer na festa. Quando aceitamos o convite de Jesus, mas não seguimos os Seus ensinamentos nós destoamos e damos contratestemunho, por isso, somos também convocados a sair da festa. Quantas pessoas nós encontramos no meio da comunidade ou da Igreja que teimam em não acolher os mandamentos de Deus e têm a sua concepção própria servindo, muitas vezes, de pedra de tropeço para outros que desejam seguir as práticas evangélicas. Neste caso, apesar de presentes, fisicamente, sentir-se-ão apartados por não caber mais dentro do reino, isto é, da mentalidade evangélica. Precisamos assumir de coração o nosso lugar na festa e nos desvencilhar de todos os nossos conceitos e preconceitos para nos deixar guiar pelo Espírito Santo que nos vestirá com a veste da santidade de Deus. - Você já aceitou o convite para participar do Banquete das Bodas? – Você já aceitou a veste da mentalidade evangélica? – Será que você também não é como este homem da veste diferente que, a todo o momento, se posiciona contrário e dá testemunho falso dentro da sua família ou comunidade? – Perceba como são as suas reações e reflita se também precisa emendar- se.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO