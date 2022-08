Evangelho de hoje, 6ª feira, 19/08 (Mt 22,34-40)

Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: 'Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?' Jesus respondeu: '`Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento!' Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: `Amarás ao teu próximo como a ti mesmo'. Toda a Lei e os profetas dependem desses dois mandamentos.

Reflexão - Só encontraremos a felicidade quando vivenciarmos o amor no nosso dia a dia

O caminho para a Terra Prometida é a vivência do Amor de Deus. O próprio Deus se comunica com o Seu povo por meio da Bíblia para lhe indicar como isto pode acontecer. Jesus, então, nos ensina que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos é o resumo de toda a Lei e dos Profetas. Deus nos chama insistentemente para nos deixar amar por Ele e viver este amor nos nossos relacionamentos. Fomos criados por amor e para o amor, e só encontraremos a felicidade quando vivenciarmos o amor no nosso dia a dia. O Senhor nos oferece o Seu amor para que possamos usá-Lo sem medidas usando a fonte que existe em nós. Jesus nos esclarece também que não há um mandamento maior que o outro, assim sendo, os dois mandamentos a que Ele se refere são semelhantes. Podemos concluir que não nos adiantará amar a Deus de todo o coração com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, se não amarmos, semelhantemente, ao nosso próximo e a nós mesmos, na mesma extensão e com a mesma intensidade. Não podemos colocar panos mornos nas palavras de Jesus e esquecer certos detalhes que, às vezes, fingimos não entender. Somos hipócritas, se dizemos que amamos a Deus, de todo o coração, mas não nos aceitamos, não conseguimos conviver com os nossos defeitos e, por isto, nos rejeitamos e nos odiamos. Da mesma forma, seremos considerados mentirosos se dizemos que amamos a Deus com toda a nossa alma, mas desprezamos o nosso irmão, por causa dos seus erros e dos seus defeitos. O amor exige de nós a compreensão para as suas consequências, por isso, também não podemos dizer que amamos a Deus com todo o nosso entendimento, se deixamos de amar alguém porque ele nos fez sofrer. – Você já se deixa amar por Deus? - Você tem consciência do seu amor por Deus e por si mesmo (a)? – É assim que você também ama o seu próximo? – O que você diz deste ensinamento de Jesus? – Ele poderá ajudá-lo de hoje em diante a ter uma nova visão do amor?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO