Lightsource doa painéis solares e computadores a escolas do Cariri

Fiel aos seus seus valores e compromisso de desenvolver projetos que promovem sustentabilidade ambiental e gerem impacto social positivo nas comunidades onde atua, a Lightsource bp - uma das grandes empresas da área de desenvolvimento de projetos de energia solar - instalou dezenas de painéis solares e computadores nas escolas Maria Digivã Nascimento Ferreira, em Milagres, e Padre José Leite Sampaio, em Abaiatra, ambas no Ceará.

A Lightsource instalou e opera o Complexo Solar de Milagres, um grande parque de geração de energia solar fdotovoltaica localizado no Sul do estado do Ceará.

Além de reduzir o consumo de energia e a emissão de dióxido de carbono (CO2), a colaboração da Lightsource bp será ampliada com um curso de capacitação em ensino digital que será ministrado graças à parceria com a escola técnica do Senai em Juazeiro do Norte. Direcionado aos professores das duas escolas, o curso abrangerá, também, o uso de novas tecnologias em sala de aula. Ele terá carga horária de 180 horas, ao final do que serão emitidos certificados de conclusão.

“Essa é mais uma oportunidade de a Lightsource bp estar presente na vida da comunidade, contribuindo com atividades que geram mudanças positivas, duradouras e que estimulam o desenvolvimento de todos. Esses equipamentos serão importantes para toda a comunidade, pois melhorarão as condições de trabalho para os docentes e de aprendizado para os alunos,” ressalta a vice-presidente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fundiário da empresa, Adriana Martins.

Em julho de 2023, a companhia mobilizou representantes de prefeituras e de empresas terceirizadas, funcionários, comunidades locais e pais de alunos para a entrega de diversas melhorias na infraestrutura de três unidades educacionais da região do Ceará. Foram feitos reparos como pintura interna e externa, reposição das telhas, colocação de forros de gesso no teto, manutenção elétrica e hidráulica, reforma das mesas e cadeiras com o reaproveitamento de materiais reciclados do Complexo Solar de Milagres, implantado pela Lightsource bp e que entrou em operação comercial no final do ano passado.

Recentemente, a bp anunciou sua intenção de adquirir integralmente a Lightsource bp. O objetivo da empresa é fornecer energia solar acessível, segura e sustentável para empresas e comunidades em todo o mundo. A companhia tem mais de 1.200 especialistas do setor, trabalhando em 19 mercados globais, desenvolvendo projetos desde a seleção inicial do local, financiamento e licenciamento até o gerenciamento de longo prazo de projetos solares e venda de energia para os clientes.