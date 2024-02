Embraer avança na Ásia e chega à Índia com o C-390

Mais uma boa notícia que chega da indústria aeronáutica brasileira: a Embraer Defesa & Segurança e a indiana Mahindra Defence Systems anunciaram ontem, 12, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) envolvendo o C-390 Millenium.

O objetivo do acordo é cumprir os requisitos da Força Aérea Indiana para a aquisição de aeronaves de transporte médio multimissão em seu próximo projeto de aquisição de Aeronaves de Transporte Médio (MTA). O MoU foi assinado na Embaixada do Brasil em Nova Déli.

“Estamos honrados em anunciar esse MoU com a Mahindra Defence System. A Índia tem uma indústria de defesa e aeroespacial diversa e forte e escolhemos a Mahindra como nosso parceiro para competirmos em conjunto no programa MTA”, diz Bosco da Costa Junior, presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança.

“A Índia é um mercado-chave para a Embraer e nós apoiamos totalmente a visão da Índia para tornar-se autossuficiente (Atmanirbhar Bharat). Vemos essa parceria como símbolo de fortalecimento das relações entre Brasil e Índia e uma forma de promover a cooperação global Sul-Sul”, acrescentou Costa Júnior.

Embraer e Mahindra Defense Systems irão trabalhar com a Força Aérea da Índia para identificar os próximos passos do Programa MTA, assim como em meios para colaborar com a indústria aeroespacial e de defesa indianas para iniciar o desenvolvimento do plano de industrialização local do projeto.

“Estamos orgulhosos de iniciar essa parceria com a Embraer, uma companhia conhecida por sua excelência em engenharia e um portfólio único de aeronaves e sistemas. O C-390 Millenium é a aeronave militar mais avançada do mercado e acreditamos que essa parceria vai não apenas reforçar a habilidade operacional da Força Aérea Indiana, mas também proporcionar uma solução de industrialização eficiente completamente alinhada com os objetivos do ‘Make in India’”, comenta Vinod Sahay, presidente do Setor Aeroespacial e de Defesa e Membro do Conselho Executivo do Grupo - M&M.

O Memorando de Entendimento foi assinado pela Embraer Defense & Security e pela Mahindra Defense Systems, uma subsidiária 100% controlada pela Mahindra, que se concentra em veículos blindados e produtos relacionados à segurança, incluindo eletrônicos.

A Embraer tem uma presença estabelecida na Índia nas áreas de defesa, aviação comercial e aviação executiva. Em agosto de 2023, a Embraer realizou o C-390 Millennium Day em Nova Déli, para aprofundar o engajamento com a indústria aeroespacial local, evento que contou com grande participação da cadeia de produção indiana.

O C-390 Millenium é a nova geração de aeronave militar de transporte multimissão que traz mobilidade incomparável, alta produtividade e flexibilidade de operação a baixos custos operacionais, em uma combinação imbatível

Desde a entrada em operação na Força Aérea Brasileira, em 2019, e mais recentemente na Força Aérea Portuguesa, em 2023, o C-390 comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho.

A atual frota de aeronaves em operação acumula mais de 11.500 horas de voo, com disponibilidade operacional em torno de 80% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando excepcional produtividade na categoria. O C-390 Millenium alcançou a Capacidade Operacional Completa (Full Operacional Capability – FOC na sigla em inglês) pela Força Aérea Brasileira em 2023, que endossa a capacidade da plataforma de realizar todas as missões para as quais foi projetada.

Até o momento o C-390 Millenium foi selecionado pelo Brasil, Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e, mais recentemente, Coreia do Sul.

O C-390, a aeronave militar mais moderna do mercado, pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa a 870 km/h (470 nós). É capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando inclusive em pistas não pavimentadas, em superfícies como terra compactada e cascalho. A aeronave configurada para reabastecimento aéreo, com a designação KC-390, já comprovou sua capacidade tanto como tanque quanto como receptor, neste caso recebendo combustível de outro KC-390 utilizando cápsulas (pods) instaladas sob as asas.

A colaboração em torno do C-390 Millennium trará a mais recente tecnologia em termos de aeronaves aeroespaciais e de transporte militar para a Índia. Tanto a Embraer quanto a Mahindra Defence explorarão o potencial de transformar a Índia em um futuro centro da aeronave C-390 para a região