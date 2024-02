No fim deste ano, Ceará será zona livre de aftosa sem vacinação

Berlim (Alemanha) – Até o fim deste ano de 2024, toda a geografia do Ceará será uma área livre de aftosa sem vacinação. Hoje, o estado é área livre, mas com vacinação.

Então, o que falta? – foi a pergunta que fez a coluna ao presidente da Agência de Defesa da Agropecuária (Adagri), Elmo Aguiar. E a resposta veio imediatamente. Ele informou que em novembro e dezembro do ano passado, foi feita uma campanha de vacinação que alcançou 94,88% do rebanho bovino cearense. No próximo mês de março, haverá outra e, em novembro, a última.

Para obter a Certificação de Zona Livre de Aftosa sem Vacinação – emitida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) – a Adagri precisará apurar nas duas próximas campanhas de vacinação um índice superior a 90% do rebanho, “o que deveremos alcançar, pois todos os criadores estão mobilizados nesse sentido, e a prova é o índice a que chegamos na última campanha: mais de 94%” – disse Elmo Aguiar.

Mas, além de alcançar o índice de imunização determinado pelo Mapa, a Adagri terá cumprir mais 24 outras exigências do Mapa, como possuir um quadro de funcionários suficiente para fiscalizar o rebanho e orientador os criadores; dispor de uma frota nova de veículos para o trabalho de fiscalização – hoje, a agência tem 100 veículos, mas faz licitação para a aquisição de mais 40 utilitários zero quilômetro; todos os seus 40 escritórios e mais os 14 localizados nas coordenações regionais devem estar operando normal e eficientemente.

O quadro de pessoal da Adagri do Ceará é considerado de alto nível – são 56 veterinários e 38 agrônomos, grande parte deles com mestrado e doutorado. A agência está providenciando a realização de um concurso público para a admissão de mais 50 veterinários e agrônomos, além de técnicos de nível médio.

Elmo Aguiar revelou que o governador Elmano de Freitas, tão logo tomou posse, compreendeu a importância da Adagri e a transformou numa agência realmente voltada para sua missão de não só fiscalizar, mas incentivar a pecuária cearense, por meio de campanhas de vacinação e de orientação técnica permanente aos pecuaristas de todos os portes e de todas as regiões do estado.

O superintendente do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), agrônomo Sérgio Oliveira, ouvido pela coluna, confirmou as boas notícias oriundas da Adagri.

Ele disse que o Senar, apoiando a ação da Agência de Defesa da Agropecuária, tem ministrado cursos de boas práticas agrícolas e de bom manejo dos rebanhos, cuidando para que seja mantido e até ampliado o percentual do gado imunizado contra a aftosa.

O Ceará também tem uma zona livre da praga da mosca da fruta. É a área que envolve, entre outras, vários municípios do Leste do Estado, incluindo os municípios de Aracati, Icapuí, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Quixeré, Russas e Itaiçaba.

Nessa área, a Agrícola Famosa e a Nordeste Tropical produzem melão, melancia e banana nanica para exportação. Para atrair importadores europeus, o estande do Ceará na Fruit Logistica foi instalado um cartaz que anuncia aquela área da geografia cearense como Zona Livre da Mosca da Fruta.

SEBRAE-CEARÁ ARTICULA-SE COM EMBAIXADA NA ALEMANHA

Erildo Pontes, coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará e membro do Conselho Deliberativo do Sebrae-Ceará, está articulando, junto com o secretário Executivo do Agronegócio da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro, a participação dos pequenos empresários cearenses em um programa que o Governo da Alemanha já desenvolve no Brasil e noutros países emergentes para certificar seus produtos.

Com essa certificação, os pequenos produtores terão acesso ao mercado consumidor alemão.

Ontem, quinta-feira, 8, Erildo Pontes e Sílvio Carlos Ribeiro reuniram-se na Fruit Logistica com Eduardo Sampaio, adido Agrícola da Embaixada brasileira, já tratando do assunto.

TREBESCHI TOMATES AMPLIA SUA UNIDADE EM UBAJARA

Edson Trebeschi, dono da Trebeschi Tomates, com sede em Minas Gerais, visitou ontem o estande do Governo do Ceará na Fruit Logistica. E deixou feliz o secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, e o presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueiredo, ao revelar que sua empresa está iniciando novos investimentos na sua unidade de produção instalada e em operação em Ubajara, na Chapada da Ibiapaba.