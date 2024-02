Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 13/02/2024 (Mc 8, 14-21)

Naquele tempo: Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: 'Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes.' Os discípulos diziam entre si: 'É porque não temos pão.' Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: 'Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços?' Eles responderam: 'Doze.' Jesus perguntou: E quando reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 'Sete.' Jesus disse: 'E vós ainda não compreendeis?'

Reflexão - O fermento dos fariseus são a desconfiança, a falta de fé e a falsidade.

Os discípulos, de Jesus tinham dificuldade em compreender o que Jesus lhes falava, quando dizia, que tivessem cuidado com “o fermento dos fariseus e de Herodes” O fermento dos fariseus são a desconfiança, a falta de fé e a falsidade, mas eles não entendiam porque ainda não compreendiam bem as coisas espirituais e pensavam que Jesus estava se referindo ao pão, alimento material. Mesmo depois dos milagres da multiplicação dos pães eles continuavam inseguros quanto a sua sobrevivência. Por isso, Jesus replicou: “Por que discutis sobre falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido?” “Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas”? Assim também somos nós! Como os discípulos de Jesus, “tendo olhos, nós não vemos e tendo ouvidos, nós não ouvimos”. Nós também temos o coração endurecido, e não enxergamos o poder de Deus para providenciar tudo de que precisamos na nossa vida. Temos em nós o fermento dos fariseus, a desconfiança, a falta de fé e a hipocrisia! Esquecemo-nos da Sua força misteriosa e de quantas coisas maravilhosas já aconteceram na nossa vida! No entanto, nós, às vezes, nos apegamos à situação do momento e desconfiamos de que Ele, o Senhor, tem poder para fazer por nós muito mais do que imaginamos. - Você tem medo de passar necessidades no futuro? Você acredita na providência de Deus? – Qual é o pão que você precisa para alimentar a sua vida? – Quem pode dá-lo

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO