Libertadores e Sul Americana: Copas para vender o Ceará

Visto pelo lado esportivo, foi um feito espetacular, histórico, o que o Fortaleza Esporte Clube e o Ceará Sporting produziram na noite da última quarta-feira, 25.

O primeiro, no campo do adversário, em Santiago, no sopé dos Andes, derrotou o líder do atual campeonato chileno, o Colo-Colo, que já foi campeão da Libertadores da América, classificando-se para as oitavas de final da competição; o alvinegro, por sua vez, na casa do poderoso antagonista argentino, o Independiente, impôs-lhe uma derrota, resultado que o matriculou nas oitavas de final da Copa Sul-Americana – Sula para os íntimos.

Os dois gigantes do futebol cearense escreveram seu nome na história de ambas as competições, surpreendendo a mídia do Chile e da Argentina, mas apenas ratificando a expectativa da imprensa brasileira, que apostava na chance de êxito dos dois representantes do Nordeste brasileiro.

Observado pelo lado da economia, os dois eventos, registrados na mesma data em cidades diferentes do continente latino-americano, terão repercussão no setor de turismo do Ceará, principalmente na área da hotelaria e de bares e restaurantes.

Próximos jogos

Dentro de, aproximadamente um mês, quando se realizarem os jogos da próxima etapa da Libertadores e da Sul-Americana, Ceará e Fortaleza receberão aqui seus adversários, que, por sua vez, se acompanharão de torcedores, lotando hotéis e restaurantes e atraindo divisas para o Ceará.

E, dentro da Arena Castelão, palco dos jogos, as torcidas de tricolores e alvinegros produzirão espetáculos que a imprensa internacional repercutirá, servindo de propaganda – absolutamente gratuita, mas de grande potência de venda – desta cidade, de sua gente, de sua cultura.

Serão dois jogos, ou seja, dois eventos midiáticos e de massa que o Governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza e as grandes empresas cearenses não podem desperdiçar, pois serão canais para a divulgação de seus produtos e serviços. Eis aí uma chance de ouro para o uso do marketing.

Sorteio

Dependendo do sorteio dos jogos – que se realizará nesta sexta-feira na sede da Comebol, na cidade de Luque, nas cercanias de Assunção, no Paraguai – isto é, dependendo dos adversários dos times cearenses, esses dois eventos poderão ter dimensão maior do que se imagina hoje.

Como será um sorteio, o adversário do Fortaleza poderá ser um brasileiro – Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, por exemplo, mas poderá ser argentino (o River Plate, de novo, ou o Boca Júnior é uma possibilidade, pois o sorteio colocará, num pote, os primeiros colocados e, noutro pote, os segundos classificados). Mas poderá ser um time aparentemente mis fraco, aumentando as chances de novo sucesso.

Esporte e Turismo

O certo é que o Fortaleza Esporte Clube e o Ceará Sporting são hoje canais importantes para a divulgação do portfólio de excelentes ofertas que tem este Estado para atrair turistas e investidores. E nada disso aconteceu por acaso. No que tange ao Fortaleza, é fruto de bom planejamento e de gestão ainda melhor.

Há, hoje, uma onda a favor do Ceará e dos cearenses e é ela que enfuna as velas da jangada sobre cujos paus tomaram assento vários sonhos possíveis, desde o do Hub do Hidrogênio Verde até o mais novo, que é o da classificação de alvinegros e tricolores para as semifinais das copas Libertadores da América e Sul Americana.

Sonhar faz parte da vida. Quem não tem sonho vive a um passo da frustração.

PINHEIRO PRESTA HOMENAGEM AOS COLABORADORES

Ao longo deste mês de maio e nos próximos junho e julho, a rede Supermercado Pinheiro homenageia seus dois mil colaboradores que trabalham nas suas 16 lojas, no seu Centro de Distribuição e na sua administração com ações que focam a valorização e a qualidade de vida do time.

A analista e psicóloga Albaneila Lima, da área de Desenvolvimento Humano (DH), a programação deste mês está incluindo sorteio de prêmios, oficinas de beleza e coffee breaks especiais nas unidades da rede na capital e no interior, com a participação de representantes da diretoria do Supermercado Pinheiro.

“Em junho, será a hora de homenagear os funcionários que celebram 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos de casa. Em julho, mês de encerramento do “Dia do Bom Vizinho”, promoveremos campanhas internas, com “lives” que abordarão temas de relevância para o colaborador, desde carreira aos cuidados com a saúde”, informa Albaneila Lima.

PM HOMENAGEIA SESI E SENAI-CEARÁ

Superintendente Regional do Sesi e diretor Regional do Senai-Ceará, o engenheiro Paulo André Holanda recebeu a Medalha José Martiniano de Alencar, que lhe foi conferida pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado.

No ato de outorga, o comandante-geral da PM, coronel Francisco Márcio de Oliveira, reconheceu o trabalho de ressocialização do Sesi e do Senai, por meio da Educação Continuada e da Educação Profissional, nas unidades penitenciárias do Estado, ação que tem contribuído para a redução da reincidência criminal no estado.

Paulo André Holanda recebeu a medalha das mãos da governadora do Estado, Izolda Cela, durante cerimônia dque celebrou o 187º aniversário da PM cearense.

“Sinto-me honrado com essa homenagem. Agradeço, de forma carinhosa, ao Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, pela oportunidade que me foi dada de estar à frente dessas duas instituições e de poder, neste ato, representar todo o Sistema Fiec”, disse Holanda.

ATIVIDADE ECONÔMICA MELHORA

Revela a última Pesquisa Febraban de Economia Bancária e Expectativas: a melhora dos números correntes sobre a atividade econômica, acima do que o esperado pelos mercados, fez com que a estimativa para o saldo da carteira total de crédito em 2022 subisse para 9,7%.

Esse percentual representa um salto de 1,4% em relação ao levantamento anterior, de março, pois se esperava um incremento de 8,3% neste ano. A nova projeção ultrapassa a atual estimativa apresentada pelo Banco Central no último Relatório de Inflação, de 8,9%.



A exemplo da pesquisa de março, a carteira com recursos livres deverá liderar esse movimento, com expectativa de nova expansão de dois dígitos, chegando a 11,8%, acima dos 10,8% verificados dois meses atrás.

Essa elevação ocorrerá tanto para as famílias (de 10,5% para 11,8%) quanto para as empresas (de 10,5% para 12,3%), beneficiadas, em especial, pela retomada do consumo de serviços, em função da reabertura da economia e do impacto positivo dos programas sociais do governo.



A Pesquisa FEBRABAN é feita a cada 45 dias, logo após a divulgação da Ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O atual levantamento reuniu as percepções de 17 bancos, entre 11 e 17 de maio, sobre a última Ata e as projeções para o desempenho das carteiras de crédito para o ano corrente e o próximo.