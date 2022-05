Evangelho de hoje, 6ª feira, 27/05 (Jo 16, 20-23a)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora; mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada."

Reflexão – A alegria futura

Sabemos que há coisas que afligem o nosso coração e por mais que supliquemos a Deus nunca conseguiremos entender. São realidades que extrapolam a nossa limitação física e, até mesmo, a nossa percepção do sobrenatural. Uma delas é a partida de alguém que foi chamado por Deus. Neste Evangelho, no entanto, Jesus nos dá a garantia de que haveremos de vê-Lo outra vez e que um dia nós não precisaremos perguntar nem questionar mais nada, pois tudo nos será muito claro e transparente. Este é mais um motivo para que tenhamos esperança na nossa ressurreição e na nossa participação da vida dos santos e dos anjos que já contemplam a Deus. Muitas coisas agora nos parecem sem propósito, sem sentido e ambíguas, no entanto, a fé em Jesus nos leva a crer que chegará para nós o dia da vida plena. Estamos todos (as) sujeitos (as) às instabilidades da nossa existência humana e ficamos tristes quando alguém parte, ficamos confusos e perdidos quando não acontece o que prevíamos, gememos sob o peso dos nossos fardos e Jesus vem nos dizer que é preciso que tudo isto aconteça para que um dia nós entendamos tudo. Formamos um único Corpo, por isso, uns membros sofrem pelos outros membros, pois estamos ligados ao mesmo organismo e sofremos as consequências boas e más daquilo que nos atinge. Mas a fidelidade ao Amor do Pai nos fará receber o galardão e a nossa herança. A tristeza de hoje transformar-se-á em alegria, amanhã e isto é motivo de esperança para nós. – Você já experimentou a alegria depois da tristeza? Recorde este dia e louve o Senhor por isso! - As promessas do Senhor têm se realizado na sua vida? – O que você ainda espera e que ainda não aconteceu? – Você acredita que o amanhã será melhor do que hoje? - Qual a sua perspectiva para a sua qualidade de vida em Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO