Leilão do 5G é hoje: cearense Brisanet concorre com chance

Hoje, quinta-feira, 4, às 10 horas, será realizada a segunda parte do leilão 5G (quinta geração tecnológica de telecom): em sua sede em Brasíia, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abrirá os envelopes com as propostas das 15 empresas concorrentes.

Entre essas empresas, está a cearense Brisanet, a maior do Nordeste, que disputará uma frequência regional de 3,5 Mhz.

Há a expectativa de que a Brisanet conquiste essa frequência, para a qual, porém, concorrem outras empresas.

As gigantes Claro, Oi, Vivo e Tim brigarão pelas altas frequências, que permitirão alta velocidade; as empresas provedoras regionais miram as frequências mais baixas, que em contrapartida, ensejarão a cobertura de grandes áreas.

A Brisanet, que tem sede na cidade cearense de Pereiro e é controlada pelo empresário José Robert Nogueira, atua em capitais e, principalmente, no interior dos estados nordestinos, razão por que foca na frequência de 3,5 Mhz.