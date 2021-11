M. Dias Branco reduz de 45 dias para 5 segundos tempo para exportar

Atenção! O Observatório da Indústria – plataforma de informação estratégica que a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) criou e hoje está à disposição das empresas cearenses – reduziu de 45 dias para apenas cinco segundos o tempo que o Grupo M. Dias Branco gasta para decidir sobre suas exportações.

Esta informação foi revelada na tarde desta quarta-feira pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, durante o discurso que pronunciou após receber a Medalha José Flávio Costa Lima, outorgada pelo Sindicato da Indústria de Alimentos (Sindialimentos), que celebra nesta data seus 45 anos de fundação.

O evento aconteceu na cobertura do edifício-sede da Fiec.

De acordo com o presidente da Fiec, o Observatório da Indústria tornou-se, em muito pouco tempo, um importante aliado das empresas não só da indústria do Ceará, mas de outros setores da atividade econômica do Estado, oferecendo-lhes, imediatamente, resposta às suas demandas, para o que está ligado aos maiores centros de informação do mundo.

Ricardo Cavalcante disse que o Grupo M. Dias Branco exporta para dezenas de países, tendo, pois, de dispor de informações atualizadas em tempo real sobre os mercados importadores de seus produtos.

O presidente da Fiec informou que, até recentemente, o Grupo M. Dias Branco, líder do mercado nacional de massas e biscoitos, listava entre seus gargalos a dificuldade de obter informações sobre os mercados estrangeiros.

“Agora, o que durava até 45 dias, dura, apenas, cinco segundos, graças ao Observatório da Indústria” – concluiu Ricardo Cavalcante.

Os 45 anos de fundação do Sindialimentos teve pronunciamento do seu presidente, André Siqueira, que enalteceu o serviço da entidade no apoio às suas empresas associadas, o que tem sido possível graças aos cursos de qualificação ministrados pelo IEL (Instituto Euvaldo Lodi, organismo do Sistema Fiec).

Foram realizados 116 cursos que contaram com a presença de 611 alunos indicados por 104 empresas associadas.

André Siqueira também se referiu à área jurídica do Sindialimentos, que obteve a exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis-Cofins, retroativo a 2005.

E, finalizando, mostrou a nova logomarca do Sndialimentos e o seu novo site na internet.