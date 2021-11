Governo Federal ajuda o Ceará em reuniões na Dinamarca

Vão bem as relações do Governo da União com o do Estado do Ceará. Eis uma prova: foi a embaixada do Brasil na Dinamarca que elaborou a agenda de reuniões que cumpre hoje e cumprirá amanhã, em Copenhagen, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior.

Com ele, estão a secretária Executiva de Indústria, Roseane Medeiros, e o diretor do Sindicato da Indústria de Energia, Bernardo Viana Carneiro de Santana. O time cearense chegou ontem à noite à capital dinamarquesa e está hospedada no Hotel Citzen.

Esta quinta-feira será toda dedicada a reuniões com organismos do governo dinamarquês que tratam de energia, mas a agenda começará com um encontro com o diretor das Indústrias de Energia da Federação das Indústrias da Dinamarca, Hans Peter Slente.

Os anfitriões públicos e privados apresentarão ao secretário Maia Júnior e à sua equipe os aspectos técnicos e legais dos programas da Dinamarca voltados para a geração de energias renováveis. O encontro será interrompido apenas para o almoço.

Às 17 horas, em outro endereço, os cearenses terão reunião com os executivos do Energy Cluster Denmark”, durante a qual será assinada uma proposta do projeto “Innowind Brazil & Denmark”, que envolverá estudos relativos à geração de energia eólica nos dois países.

Amanhã, a agenda será intensa, começando às 8 horas locais (4 horas da madrugada em Fortaleza) com uma reunião com a empresa Vestas – maior produtora mundial de equipamentos para energia eólica.

Estarão presentes Kresten Ombjerg, vice-presidente de Assuntos Institucionais, e Jonathan Colombo, gerente de Relações Institucionais para a América Latina da Vestas, que, a propósito, tem uma fábrica de turbinas eólicas na cidade cearense de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em seguida, nova reunião, desta vez na embaixada brasileira, com a European Energy, empresa dinamarquesa com investimentos em energia solar no Brasil.

Estarão presentes Jens-Peter Zink, vice-presidente executivo; Thorvald Spanggard, diretor de projetos; e Thiago Arruda, chefe dos projetos na América Latina; e Marcos Szutan, chefe do setor demercados emergentes da Vestas.

Às 14h30, reunião com a Copenhagen Infrastructure Partners, um Fundo de Investimentos em Energias Renováveis, da qual participarão, pelo lado dinamarquês, Robert Helms, Mananging Partner; Peter Halme, vice-presidente; Keid Bennetsen, Hed oh New Market Development; Diogo Nóbrega, Diretor no Brasil.

Às 16 horas, haverá reunião com a Orsted, maior empresa mundial de energia eólica offshore. Estará presente Oyvind Vessia, diretor de política energética da empresa.

No sábado, o secretário e seu time retornarão a Fortaleza.