Evangelho de hoje (Lc 15,1-10)

Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus. 'Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles.' Então Jesus contou-lhes esta parábola: 'Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: 'Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha que estava perdida!' Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente, até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: 'Alegrai-vos comigo! Encontrei a moeda que tinha perdido!' Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte.'

Reflexão – “O arrependimento é o primeiro passo para que haja festa no céu.”

Ao nos contar esta parábola Jesus nos dá o entendimento claro do método que Deus usa com todos nós, pecadores, necessitados de salvação. Contrariando ao que muitas vezes nós pensamos, Deus não se compraz com a morte do pecador, nem tem o propósito de castigá-lo pelas suas iniquidades. Por causa da nossa fragilidade humana muitas vezes entendemos que aquele que comete um erro precisa ser castigado a fim de pagar a culpa e cremos ser este também o pensamento de Deus para conosco quando pecamos. Neste Evangelho Jesus Cristo nos afirma justamente o contrário: assim como um pastor faz com a ovelha perdida, o Senhor vai à busca do pecador para resgatá-lo e acolhê-lo no Seu redil. Estávamos perdidos no mundo e foi para salvar quem estava perdido que Jesus veio ao mundo. A alegria do céu consiste na conversão dos pecadores da terra. Cada pecador que se converte é motivo de alegria no céu. Nós somos para Deus um bem precioso, assim como preciosa é a moeda que a mulher da parábola encontrou. Quanto mais consciência nós tivermos do nosso ser pecador mais poderemos experimentar a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro para nos fazer justiça. O Senhor quer nos dar dignidade, nos tirar da lama, nos oferecer roupa nova, anel e sandálias aos pés, a fim de participarmos também da alegria do céu. Porém, se não nos consideramos pecadores, se nos justificamos e, como os fariseus e os mestres da lei, nós apontamos somente para o pecado do próximo, nunca poderemos comungar da alegria de Deus. O arrependimento é, portanto, o primeiro passo, para que haja festa no céu. - Você também é uma ovelha fugida? - Você também percebe a alegria de Deus quando se deixa encontrar por Ele? - Você preferiria estar entre as noventa e nove ovelhas “justas”? - Você confia na misericórdia de Deus para com o pecador mesmo que ele seja o pior de todos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO