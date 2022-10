Latam retoma mercado doméstico e investe no internacional

Após retomar toda a sua oferta de assentos e ampliar a oferta de destinos operados no mercado doméstico, a Latam Brasil está investindo no mercado internacional, voltando a conectar os brasileiros com o mundo. A empresa prevê uma retomada de 75% da sua oferta de assentos neste segmento ao longo do mês de outubro - em comparação com o mesmo mês de 2019 - operando voos para 21 destinos da Europa, Estados Unidos e América do Sul.

Entre janeiro e outubro de 2022, a companhia aérea cresceu em 61% na oferta de assentos* e retomou alguns destinos, como Roma (a partir de São Paulo/Guarulhos), e diversificou aeroportos nacionais com operações internacionais em Fortaleza (com voos para Miami), Rio de Janeiro/Galeão (com voos para Lima) e Porto Alegre (com voos para Lima). Algumas rotas, para absorver o aumento de demanda, praticamente dobraram de volume de voos, como São Paulo/Guarulhos-Buenos Aires/Aeroparque (10 para 20 voos semanais) e São Paulo/Guarulhos-Santiago (19 para 33 voos semanais).

Em outubro, a LATAM retoma ainda seu 21º destino internacional: Boston, com 3 voos semanais a partir de São Paulo/Guarulhos. Além disso, o aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão voltará a ter 3 voos semanais para Buenos Aires/Aeroparque.

Até dezembro de 2022, comparado com janeiro do mesmo ano, a LATAM deve atingir 82% de recuperação no mercado, um crescimento de 88% quando comparado com janeiro quando a companhia operou 52% da a sua oferta de assentos* no mercado internacional em relação ao mesmo mês de 2019 (antes da pandemia). Neste ano, a companhia retomou por completo suas operações na Europa, onde voa para Barcelona, Frankfurt, Lisboa, Londres, Madri, Milão, Paris e Roma e tem uma oferta de assentos prevista em 103% em dezembro. Já para os Estados Unidos, a LATAM espera concluir o ano de 2022 com uma recuperação de 81% na oferta com voos para Miami, Nova York, Orlando e Boston.

Para Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, uma das fortalezas da empresa é o mercado internacional. “Durante a pandemia, procuramos melhorar nossa eficiência operacional e nos dedicamos em retomar e crescer dentro do Brasil, já que as fronteiras internacionais estavam fechadas ou restritas. Agora, podemos focar nossos esforços nos dois negócios: Continuar expandindo capilaridade no doméstico, enquanto nos aproximamos da mesma operação internacional que tínhamos antes da crise”.

A companhia já voa em outubro para: Assunção, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires/Aeroparque, Buenos Aires/Ezeiza, Cidade do México, Frankfurt, Lima, Lisboa, Londres, Madrid, Mendoza, Miami, Milão, Montevidéu, Nova York, Orlando, Paris, Roma e Santiago.