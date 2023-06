Kroma Energia, com usina solar em Quixeré, investe em Jaguaruana

Empresa pernambucana com atuação na geração de energia solar e forte presença no Ceará, a Kroma Energia está celebrando 15 anos de atividades com um investimento de R$ 1,7 bilhão no município cearense de Jaguaruana, onde constrói o Complexo Arapuá.

O empreendimento, quando concluído, terá oito usinas fotovoltaicas com potência instalada de 500 MW (megawatts).

O projeto foi apresentado à população de Jaguaruana em audiência pública com a participação de técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Seace) e do prefeito municipal, José Elias de Oliveira.

O Complexo Arapuá é o segundo investimento da Kroma no Ceará. A empresa já construiu e opera, desde 2018, o complexo solar Frei Damião, em Quixeré, na Chapada do Apodi, no Leste cearense.

Em mensagem a esta coluna, a Kroma informa que pretende crescer no Mercado Livre de Energia, na gestão de projetos e na geração e comercialização de energia renovável e limpa.

As obras físicas de construção do Complexo de Arapuá começarão no segundo semestre deste ano, devendo gerar cerca de 1.900 empregos diretos e indiretos.

“O Ceará tem uma vocação natural para a geração de energias renováveis, por conta dos bons e regulares bancos de vento e, ainda, pela intensa luminosidade solar. E conta, ainda, com o espírito empreendedor do cearense, que é o melhor produto do Ceará”, como reconhece Rodrigo Mello, CEO do Grupo Kroma.