Hidrogênio Verde: Fiec celebra parceria com instituto alemão

Paulo André Holanda, superintendente do Sesi e diretor regional do Senai-Ceará, celebrou ontem, na Alemanha, Memorando de Entendimento com o Instituto Fraunhofer ICT para o desenvolvimento de pesquisas em conjunto na área daprodução do Hidrogênio Verde (H2V).

O memorando – segundo Holanda – reflete o interesse das duas partes de gerar e debater ideias para futuros projetos de pesquisa e desenvolvimento de uma metodologia para a certificação de emissões de carbono no Ceará e para a pesquisa e inovação relacionados à produção de combustíveis sustentáveis. Também está prevista a mútua colaboração científica entre o Senai-Ceará e o Fraunhofer ICT.

Nesse cenário mundial de transição energética e de busca por descarbonização da economia global, o prpojto de implantação do Hub do Hidrogênio Verde no Pecém já contabiliza mais de UUS$ 30 bilhões de intenções de investimentos anunciados, que prometem mudar a realidade do estado.

Com agenda na Alemanha há 10 dias, Paulo André Holanda e o time de executivos da Fiec que o acompanha, incluindo Jurandir Picanço, consultor em energia da entidade – cumprem uma agenda de reuniões e visitas cujo objetivo é fortalecer as parcerias já existentes com organismos alemães e, também, prospectar novas parcerias:

“Temos parceria consolidada com a Agência de Cooperação Alemã (GIZ) na área de energias renováveis há 8 anos. Na área automotiva, temos uma parceria com a MWM e, recentemente, formalizamos outra com a Mahle, para oferta de cursos de montagem e desmontagem de motores diesel, Otto 3 cilindros e motocicletas.”, informou o diretor regional do Senai”.

Na área de serviços técnicos e de inovação, o gerente do Instituto Senai de Tecnologia, Carlos Egberto, que integra a missão da Fiec na Alemanha, informa que o SEenai tem laboratórios de metrologia realizando serviços de certificação e calibração dos equipamentos para empresa Sideral Linhas Aéreas (empresa que opera com a alemã Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins, de Fortaleza.

Outra boa informação transmitiu à coluna Paulo André Holanda: ele disse que o Senai-Ceará está fechando uma importante parceria com a Siemens – gigante multinacional alemã da área de energia – cujos detalhes serão anunciados no próximo mês de setembro.

A formalização da parceria entre o Senai e o Instituto Fraunhofer ICT é resultado de um plano de trabalho que vem sendo implementado desde outubro de 2022. Paulo André Holanda explicou:

“Tive a oportunidade de conhecer o Fraunhofer ICT em outubro passado, durante missão industrial promovida pela MEI (Mobilização Empresarial para Inovação) organizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Nessa oportunidade, pude conhecer de perto esse renomado instituto de pesquisa que é referência em novas tecnologias e inovação para as indústrias europeias. Recentemente, recebemos no Senai da Barra do Ceará uma delegação conduzida pelo Ministério da Economia, Trabalho e Turismo do Estado de Baden-Württemberg, e agora formalizamos nossa parceria que resultará em grandes realizações”.