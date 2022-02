Klabin investe R$ 188 milhões e amplia fábrica no Ceará

Atenção! Maior empresa brasileira da indústria de papel e celulose, a Klabin S/A anunciou, na noite desta terça-feira, 8, que investirá R$ 188 milhões na ampliação de sua fábrica de conversão de papel ondulado, localizada na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em Comunicado ao Mercado, a Klabin informa que esse investimento tem o objetivo de atender, principalmente, “o crescente mercado de frutas da região Nordeste do Brasil”.

Eis, na íntegra, o Comunicado distribuído pela Klabin S/A, que é assinado por Marcos Paulo Conde, diretor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:

“A KLABIN S.A. (“Klabin” ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada hoje, a ampliação da unidade de conversão de papelão ondulado localizada em Horizonte no Ceará (“Projeto”).



“O Projeto, com start-up previsto para o primeiro trimestre de 2023, possui capacidade de produção incremental de papelão ondulado de 80 mil toneladas por ano e tem como objetivo atender, principalmente, o crescente mercado de frutas da região nordeste do Brasil.

“O Projeto contempla a aquisição de uma onduladeira e uma impressora, além da transferência de duas impressoras da unidade de Goiana (PE).

“O investimento totaliza R$ 188 milhões, dos quais estimamos R$ 100 milhões de desembolso em 2022 e o restante em 2023.

“A Klabin, com mais este passo, reforça sua crença no mercado brasileiro, em especial de embalagens de papelão ondulado, seu compromisso de criação de valor sustentável para todos os seus stakeholders e a confiança no seu modelo de negócio integrado, diversificado e flexível.