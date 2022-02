Coopercon cresceu 71,17% em 2021 e aumentou receita em 86%

De costas para a pandemia, a Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Coopercon-CE), entidade que, na prática, executa uma política de compras coletivas para as suas quase 100 empresas associadas, fechou o ano de 2021 com o incremento de 71,17% no volume negociados de materiais e equipamentos da construção civil cearense.

O incremento da receita da Coopercon no ano passado foi ainda maior: 86% em relação à receita do ano anterior de 2020.

"Esses valores são fruto de um trabalho contínuo da cooperativa. Seguimos em busca de soluções inovadoras, parcerias e preços competitivos para os nossos cooperados", diz o presidente da Coopercon Ceará, Sérgio Soares.

Soares explica que o mercado imobiliário começou a retomada ainda em 2020.

“Em 2021, essa retomada foi mais sólida. Agora, em 2022, temos no radar 180 obras de nossas construtoras cooperadas, das quais 45 são lançamentos. Isto é reflexo do reaquecimento do setor", assegura ele.

Soares afirma que, com relação aos insumos, há uma redução nos preços, que se aproximam de valores de antes da pandemia.

"Já estamos tendo reduções de preços em louças, cimento e aço, este por causa da leve queda do dólar, mas é um sinal forte devido ao canal de importação que está sendo trabalhado pelas cooperativas nacionais com o apoio da Coopercon Brasil", esclarece.

Há outros números da Coopercon-Ceará relativos ao exercício de 2021, entre os quais os seguintes: houve, em 2021, crescimento de 77% na negociação de concreto em relação a 2020; de 86% na negociação de cimento; de 125% na negociação de cordoalhas engraxadas; e de 352% nas negociações de argamassa e rejuntes.



A Coopercon está retomando seus melhores tempos, tirando proveito da retomada da atividade da construção civil, que dá mostras de que voltou ao período de antes da pandemia.