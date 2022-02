Fiec volta a reunir-se. Hoje, debaterá sobre o Custo Brasil

Nesta quinta-feira, às 17 horas, reúne-se a diretoria plena da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), presidida pelo empresário Ricardo Cavalcante.

A reunião contará com a presença do secretário do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Lima.

Ele fará um balanço do Projeto de Redução do Custo Brasil, um conjunto de providências que eliminaram centenas de decretos, portarias, instruções normativas e outras medidas que tornaram muito difícil a vida de quem produz e trabalha no Brasil.

O Custo Brasil ainda tem muitas barreiras que complicam o empreendedorismo, mas a situação já foi muito pior do que é hoje, graças às medidas tomadas pelo Ministério da Economia.