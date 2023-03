José Roberto Nogueira, da Brisanet, é novo embaixador da Endeavor

Rede integrada pelas empreendedoras e empreendedores à frente das scale-ups que mais crescem no mundo, a Endeavor acaba de anunciar que o CEO do grupo cearense Brisanet, José Roberto Nogueira, é o seu novo embaixador.

Scale-ups são defindidas pela OCDE como empresas que tiveram um retorno médio anualizado de pelo menos 20% nos últimos três anos.

De acordo com a Endeavor, a experiência profissional dJosé Roberto Nogueira é um aprendizado para dezenas de outras pessoas que querem empreender.

Para ele, essa novidade é motivo de orgulho e gratidão.

"Tenho muito orgulho de apoiar a causa da Endeavor, comunidade global que acelera as scale-ups que mais crescem no país, e, com isto, tornar-me parte da transformação do Brasil e do mundo por meio do empreendedorismo", comentou o executivo.