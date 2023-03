Senai qualifica jovens de Juazeiro do Norte para a vida profissional

Informa o Senai Ceará: 240 alunos do 8º ano da rede municipal de Juazeiro do Norte estão participando de cursos voltados para a sua qualificação profissional.

Os cursos integram o Projeto Escola do Futuro, uma iniciativa oriunda da parceria do Senai Juazeiro do Norte com a Secretaria Municipal de Educação.

O Projeto transmite aos alunos conhecimento sobre o autoconhecimento, criatividade, inovação, introdução ao mundo digital, automação e robótica, programação e games, além de conteúdo digital.

A iniciativa é uma novidade do Programa “Educa Juazeiro”.

Os cursos, que terão duração de dois anos, são ministrados nos dias de sábado pela manhã e à tarde, na própria unidade juazeirense do Senai.

O objetivo é capacitar os jovens nas competências que os aguardam no futuro e que são conhecidas como Humano Skills e Digital Skills, e prepará-los para o desenvolvimento de sua carreira profissional.

“É uma iniciativa inovadora para a carreira desses jovens, pois essas competências os diferenciarão no mercado de trabalho e os ajudarão na conquista do sucesso profissional”, como explicou o gerente do Senai Juazeiro do Norte, Maurício Barreira.