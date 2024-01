Jordânia recebe primeiros dois de oito jatos comerciais da Embraer

A Azorra – empresa mundial de arrendamento de aeronaves – entregou os dois primeiros dois oito jatos E195-E2, fabricados pela Embraer, para a Royal Jordanian Airlines.

Uma cerimônia realizada nas instalações da Embraer em São José dos Campos foi seguida de uma celebração organizada nesta quinta-feira, 25, pela Royal Jordanian Airlines por conta da chegada das aeronaves em Amã, capital da Jordânia.

O pedido anunciado em maio de 2023 prevê a entrega de oito jatos no total – seis aeronaves fazem parte da carteira de pedidos firmes da Azorra com a Embraer e outros dois E195-E2 serão entregues diretamente à companhia aérea da Jordânia.

“A parceria de longa data com a Royal Jordanian começou há mais de uma década. Desde o primeiro Embraer E175 até a nova geração dos E2, temos orgulho em continuar apoiando a companhia aérea em suas metas de modernização e expansão da frota. Estamos certos de que a Royal Jordanian em breve irá comprovar as vantagens ambientais e econômicas de operar os jatos da família E2, que oferecem um nível superior de conforto para os passageiros”, afirma John Evans, CEO e Fundador da Azorra.

“Seremos o primeiro operador dos jatos E2 no Oriente Médio, com o apoio de nossos parceiros da Azorra, e isso é motivo de grande satisfação. A família de aeronaves E2 contribuirá para alcançar os nossos objetivos estratégicos, complementando a frota de jatos de médio porte (narrowbody). Dessa maneira, poderemos adequar a capacidade de nossa frota à demanda, reduzindo os custos operacionais e as emissões de carbono, ao mesmo tempo em que oferecemos uma experiência melhor com mais conforto para os passageiros, ressaltando o nosso status de companhia aérea preferida na região”, afirma Samer Majali, Vice-Presidente e CEO da Royal Jordanian Airlines.

“A escolha da família E2 para atualizar a frota da Royal Jordanian é uma comprovação das capacidades avançadas dessas aeronaves, da nossa história de sucesso e da sólida relação que mantemos com a Azorra e com a Royal Jordanian. A geração mais avançada dos E-Jets oferece os jatos mais silenciosos, menos poluentes e mais eficientes no mercado de até 150 assentos. Dessa maneira, a Royal Jordanian pode atingir simultaneamente suas metas de crescimento, lucratividade e de sustentabilidade operando uma frota de pequenos narrowbodies E2 que complementa a frota de aeronaves maiores. Estamos orgulhosos em aprofundar a nossa parceria de longo prazo com a Royal Jordanian e com a Azorra”, afirma Arjan Meijer, CEO e Presidente da Embraer Aviação Comercial.