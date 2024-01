Aviso! Licitação do IV Anel Viário vai dar deserto

“Se não mudar a tabela de preços, se os preços continuarem como estão, a licitação para a conclusão das obras de duplicação do IV Anel Viário de Fortaleza vai dar deserto” – disse a um grupo de empresários um diretor do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará, sob o testemunho desta coluna.

Deserto é o termo que, na linguagem das concorrências públicas, significa que nenhuma empreiteira se interessou pela obra, exatamente porque o preço era vil, não remunerando o capital empregado na realização do serviço. A duplicação dessa rodovia, já perto de seu término, é vital para a economia do Ceará.

Esses trabalhos de duplicação do Anel Viário assemelham-se aos da Ferrovia Transnordestina e do Projeto São Francisco de Interligação de Bacias, que se iniciaram há mais de 13 anos e já consumiram montanhas de dinheiro público. Trata-se da estrada rodoviária que liga os portos do Pecém e Mucuripe, atraindo para ela todo o tráfego pesado que antes era feito pelo centro urbano de Fortaleza.

Grande parte da rodovia está pronta e em plena operação. Mas o pouco que falta fazer é muito importante do ponto de vista da mobilidade.

Por exemplo: o Anel Viário, mesmo no trecho duplicado, congestiona no seu cruzamento com a BR-116. Por quê? Porque falta duplicar, também, as alças do viaduto sobre aquela via federal. Hoje, nesse cruzamento, uma carreta transportando contêiner cheio de melão ou banana gasta meia hora para passar do Anel Viário à BR-116 e desta para aquele.

“Esse engasgo representa um baita aumento de custo para o transportador e para o exportador”, lembrou o diretor do Sindicato da Construção Pesada, para quem a solução depende de uma ação política do governador Elmano de Freitas junto ao Governo Federal, uma vez que há verbas para a obra no Orçamento da União para 2024.

FS ROCHA, A GERAÇÃO PRÓPRIA E A FIDELIDADE

Depois de quase dois anos, esta coluna voltou a conversar ontem com o empresário Francisco da Silva Rocha, sócio majoritário – com seu irmão Manoel – da F. S. Rocha Pescados e Mariscos, que é dona, também, da Somariscos. “Então, vocês já produzem e consomem sua própria energia elétrica?”, foi a primeira pergunta. Com seu jeito distinto de falar, ele respondeu com outras palavras:

“Uma boa parte da energia que nossa empresa consome é gerada no parque solar fotovoltaico que construímos na zona rural dos municípios de Granja e Meruoca, na região Norte do Ceará. Foi um bom investimento, cujo resultado é representado pela nossa conta mensal de luz, que foi reduzida em R$ 80 mil. Já estamos pensando em ampliar o nosso conjunto de painéis solares”.

A segunda pergunta foi esta: “Pensam também em ampliar o seu negócio do varejo de pescados e mariscos?”. Francisco tem na ponta da língua a tresposta:

“Por hora, não. Estamos bem na operação do que temos hoje: uma loja de 1.500 m², com área de estacionamento para 40 veículos, na área de influência da Avenida Pontes Vieira e outra, menor, na Avenida Barão de Studart. Empreendedores responsáveis não podem dar um passo maior do que a extensão da passada das pernas. Temos liquidez sim, mas o horizonte da economia ainda está coberto por nuvens. Quando esse horizonte azular, aí, quem sabe, poderemos pensar em expansão.”

E como vão as vendas? Francisco abre um sorriso discreto, bem discreto, e confessa um segredo:

“Temos uma clientela muito fiel, que inclui pessoas de várias faixas de renda e, ainda, hotéis, restaurantes e bares localizados não só em Fortaleza, mas em municípios de sua Região Metropolitana. Mas nós também temos um pacto de fidelidade com eles, oferecendo-lhes produtos de alta qualidade que vêm de grandes empresas pesqueiras do Norte e do Sul do país. Este é o motivo principal que garante a nossa posição de liderança no varejo de pescados e mariscos.”