Evangelho de hpoje, 5ª feira, 201 (Mc 16, 15-18)5

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos, e disse-lhes: "Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura! Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum; quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados".

Reflexão - Somente a fé em Jesus, poderá operar em nós as transformações e os milagres.

Quem crer e for batizado, diz Jesus neste Evangelho, será salvo e quem não crer será condenado. Crer, portanto, é o primeiro passo para que possamos aderir ao projeto de salvação que o Pai traçou para nós. Por isso, o Evangelho de hoje nos propõe assumir a vida nova que Jesus Cristo veio nos trazer pela fé e conversão. Converter-se é assumir o compromisso com o reino que Jesus veio instaurar por meio da mudança de mentalidade e da participação efetiva na missão que Ele nos destinou. Só poderemos mudar a realidade à nossa volta quando conseguirmos também mudar o nosso coração e, somente a fé em Jesus, poderá operar em nós as transformações e os milagres. Pela fé em Jesus todos nós seremos capazes de fazer as maiores proezas, como, expulsar demônio, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno, curar doentes. Com a força milagrosa do Amor de Deus que nós testemunhamos, esses sinais acontecem na nossa vida e na vida daquelas pessoas a quem anunciamos Jesus, quando, desafiamos as dificuldades, a doença, a morte, a tristeza com a esperança, com a alegria, com o poder de Cristo ressuscitado. Nem precisamos fazer grandes coisas nem realizar muitas obras, mas apenas crer e dar testemunho da ação do Espírito Santo na nossa vida! Foi para isto que fomos chamados, e esta é a nossa missão de batizados. As mudanças, as transformações, as conversões nós as verificamos quando falamos a nova linguagem do Amor de Deus! Os demônios que perseguem a humanidade se rendem quando fazemos tudo por amor a Jesus! O pecado, veneno mortal, não consegue mais ter influência na vida daqueles que nos escutam falar em Nome de Jesus! É esta a nossa missão: o mundo inteiro é o lugar onde estivermos e toda criatura são todos aqueles a quem podemos testemunhar os prodígios de Jesus. Os sinais nos acompanharão se formos obedientes ao Seu mandado. - Você já percebe estes sinais na sua vida? – Você já usa nos seus relacionamentos a linguagem do amor? - Qual é o maior veneno para a humanidade, hoje? – Qual será o seu antídoto? – O seu testemunho tem convertido alguém? – Os milagres que acontecem na sua vida, você os tem propagado? – O que você tem esperado acontecer para assumir a missão que o Senhor lhe destinou?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO