Pague Menos inaugura mais uma farmácia em Sergipe

Sequenciando seu plano de expansão em todo o país e fortalecendo sua presença nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a rede de farmácias Pague Menos, abriu ontem, quarta-feira, 24, mais uma loja no estado de Sergipe, mais precisamente na cidade de São Cristóvão..A Pague Menos é uma empresa cearense, com sede em Fortaleza.

A organização controlada pelo empresário Deusmar Queirós, da qual faz parte também a rede Extrafarma, tem cerca de 1.600 lojas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

“Esta inauguração representa o lançamento oficial de nossa loja em São Cristovão, fortalecendo ainda mais nossa presença em todo o território brasileiro. Nosso compromisso é expandir o acesso à saúde para um maior número de brasileiros, concentrando nossas estratégias de crescimento em nosso hub de saúde. Nesse ambiente, os consumidores locais terão a oportunidade de ter acesso facilitado a uma ampla variedade de serviços e cuidados com a saúde”, declara Flávia Drummond, diretora de Marketing, Growth e CX da Pague Menos & Extrafarma.