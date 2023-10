Jean Paul Prates leva protagonismo da Petrobras à Arábia Saudita

Conteúdo apoiado por:

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi um dos destaques de ontem, quarta-feira, 25, da 7ª edição da conferência do instituto Future Investment Initiative (FII), que se encerra hoje, quinta-feira, em Riad, capital da Arábia Saudita.

Com o tema “Intelligent Urbanization” (Urbanização Inteligente), moderado por Nik Gowing, fundador e codiretor da Think the Unthinkable, Prates foi um dos palestrantes ao lado de nomes de executivos de grandes empresas de inovação como Nadhmi Al-Nasr, CEO da NEOM; Patrice Caine, presidente e CEO do Grupo Thales; e Andrew Macdonald, vice-presidente sênior de mobilidade e operações da Uber.

O evento discute os desafios das empresas e da sociedade num contexto de revolução energética e por isso a busca global por uma equação equilibrada e sustentável torna-se mais urgente. Segundo a International Energy Agency (IEA - Agência Internacional de Energia), a energia renovável representou 29% da produção total de energia global em 2022, um número que deverá aumentar para 35% em 2025.

A discussão proposta no evento é saber como as empresas podem navegar neste cenário de transição energética sem comprometer o desenvolvimento econômico ou a estabilidade ambiental. É nesse cenário que a Petrobras, maior empresa de energia da América Latina, representando o Brasil, uma das maiores potências energéticas do mundo, entra nesse debate como protagonista entre as lideranças mundiais do segmento.

“Empresas de energia como a Petrobras são cruciais para promover as devidas mudanças em direção a um futuro mais sustentável, convergindo a preocupação com o meio ambiente e a atenção às pessoas, porque somente assim conseguiremos uma transição energética justa e inclusiva”, disse Jean Paul Prates durante sua fala..

Segundo Prates, os países em desenvolvimento também devem buscar soluções inteligentes para promover a transição. “

É preciso equilibrar os investimentos em infraestrutura e desenvolvimento social, estabelecendo assim uma linha de partida dentro do próprio contexto dos nossos países e contribuindo de acordo com nossas possibilidades” acrescentou ele.

“O tema da urbanização inteligente representa uma oportunidade de contribuição do nosso setor, especialmente em relação à necessidade de integrar os países em desenvolvimento nos esforços de descarbonização, com um transporte público integrado, uso de fontes de energia renováveis e desenvolvimento de projetos que promovam melhoria da saúde e qualidade de vida”, afirmou o presidente da Petrobras..

O instituto Future Investment Initiative (FII) é uma fundação global sem fins lucrativos dirigida pelo Fundo de Investimento Público soberano da Arábia Saudita. Existe desde 2017 e tem por finalidade reúna as pessoas e empresas para investir e discutir sobre soluções mais promissoras para o mundo, com foco em quatro áreas críticas: Inteligência Artificial (IA) e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade.