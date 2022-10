Izolda constrói a ponte do agro com o eleito Elmano Freitas

Já foi construída a ponte de ligação do setor da agropecuária empresarial do Ceará com o futuro governador do estado, Elmano Freitas. Essa ponte é de carne e osso, atende pelo nome de Izolda Cela, a governadora com mandato até o dia 31 de dezembro deste ano, que ontem se manifestou disposta a costurar o entendimento entre as partes.

Por que tanta preocupação com a questão? – pode perguntar alguém desinformado. Bem, o recém-eleito governador tem antigas e estreitas ligações com os movimentos sociais, principalmente com o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), e isto assusta os empresários da agropecuária cearense.

“Serei o governador de todos os cearenses”, disse Elmano em suas primeiras entrevistas após sua retumbante vitória, numa mensagem apaziguadora.

Ontem, o líder da agropecuária do Ceará, Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), fez menção a essa fala de Elmano Freitas para transmitir a mensagem de que os produtores rurais, apoiados nas palavras do governador eleito, estão tranquilos quanto às relações com o futuro ocupante do Palácio da Abolição.

“Elmano será o governador de todos os cearenses, inclusive dos produtores rurais, estamos certos disso, pois ele o disse à imprensa”, afirmou Silveira falando ontem aos jornalistas logo após receber a visita da governadora Izolda Cela, na sede da Faec.

Traduzindo: neste momento, a perspectiva é positiva quanto às relações do setor produtivo da área primária da economia cearense com o próximo governo do PT. Entende o empresariado que o mandato de governador embute responsabilidades, e este é um detalhe que o próprio Elmano de Freitas fez questão de deixar claro nas suas primeiras declarações à imprensa, o quer dizer que ele governará acima das questiúnculas ideológicas. Trocando em miúdos: o interesse do Ceará e dos cearenses, em primeiro lugar.

Ontem, na visita da governadora Izolda Cela à Faec (a primeira de um Chefe do Poder Executivo cearense à entidade), o clima de entendimento ficou bem evidenciado quando o consultor da casa e ex-secretário de Agricultura Irrigada, Carlos Matos, apresentou a ela três sugestões:

Primeira: criação de um Fundo Garantidor para facilitar o acesso ao crédito de pequenos produtores, assegurando porte mínimo e modernização do campo;

Segunda: criação de um Fundo de Compensação para a agricultura irrigada, evitando o colapso de renda dos agricultores e permitindo segurança jurídica para produtos de maior valor agregado social e econômico;

Terceira: abertura de Edital para favorecer a inovação tecnológica por meio da Agricultura 4.0

Concluindo: parece que chegaram ao Ceará, de uma só vez, o tempo de plantar e o tempo de colher.

FICA, FICA!!

Festejada em todos os auditórios a que comparece, a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, foi saudada ontem, na Faec, pelo presidente da entidade, Amílcar Silveira, com as seguintes palavras:

“A sua permanência na Sefaz é para nós uma grande e boa notícia. Nosso setor tem tido da senhora uma atenção e um apoio importantes. A Secretaria da Fazenda continuará em boas e competentes mãos”.

A governadora Izolda Cela, sentada ao lado de Amílcar Silveira, sorriu e meneou a cabeça em sinal de aprovação. O clima é de tranquilidade.

SUSHI DO CHILE

Uma informação para os que gostam de comer sushi e sashimi:

No primeiro semestre deste ano, as exportações chilenas de salmão para o Brasil somaram US$ 478 milhões, um crescimento de 30%, em relação ao mesmo período do ano passado.

É o que informa o ProChile Brasil, instituição do Ministério das Relações Exteriores do Chile, com base em estatísticas oficiais de comércio exterior.

Deve ser lembrado que praticamente 100% dos sushis e sashimis servidos nos restaurantes brasileiros, inclusive aqui em Fortaleza, são feitos de salmão importados do Chile e criados em cativeiro.

TECNOLOGIA 5G: MAIS ANTENAS DO QUE O PREVISTO

As operadoras de telefonia já instalaram duas vezes mais antenas de 5G do que o exigido no edital do leilão da Agência Nacional de Telecomunicações.

Segundo a Anatel, até este momento, as empresas ativaram 5.275 antenas.

A quantidade mínima prevista no edital da Anatel para essa primeira fase de implantação do 5G nas capitais era de 2.528 antenas.

Hoje, quinta-feira, dia 6, o 5G chega às últimas 5 capitais brasileiras - Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco.

Assim, todas as capitais brasileiras já dispõem da nova tecnologia.