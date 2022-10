Atenção! Justiça encerra Recuperação Judicial da Aço Cearense

O Grpo Aço Cearense, maior importador de aço plano do Brasil, encerrou ontem o processo de recuperação judicial a que esteve submetido nos últimos cinco anos.

A empresa controlada por Vilmar Ferreira tem unidades unidades siderúrgicas no Ceará e no Pará. Neste momento, ela opera a plena carga, dando emprego direto e estável a quase 4 mil pessoas nos dois estados.

A informação foi divulgada ontem à noite em um Comunicado transmitido pela empresa a esta coluna.

Eis a íntegra do Comunicado:

"É com imensa satisfação que compartilhamos, com exclusividade, a notícia da decisão judicial que declarou o encerramento da Recuperação Judicial do Grupo Aço Cearense, liberada hoje, 05/10/2022.

"Essa decisão se dá após o fim do período de acompanhamento judicial de dois anos previsto em lei, com base em manifestações favoráveis do Ministério Público e Administrador Judicial, e no reconhecimento do cumprimento de todas as obrigações

estabelecidas no Plano de Recuperação.

"Em 2017 uma grave crise econômica assolou o Brasil e o mercado da siderurgia, que culminou em severas dificuldades para o Grupo Aço Cearense. Por isso, a Recuperação Judicial se mostrou o caminho mais responsável e assertivo para evitar mais demissões, já que havíamos perdido cerca de 1.300 colaboradores. Com o reequilíbrio financeiro e operacional das empresas do Grupo Aço Cearense, mantemos atualmente quase 4.000 colaboradores, e a perspectiva é de crescimento desse quadro a partir dos novos investimentos em andamento.

"Efeitos, Gratidão e Novos Tempos

"O encerramento da Recuperação representa o fim do acompanhamento judicial do processo, a desobrigação do Grupo Aço Cearense utilizar o termo “em recuperação judicial”, e a extinção dos efeitos decorrentes dessa situação perante o mercado.

"Representa, ainda, a consolidação do Grupo reforçando a confiança de todos aqueles que com ele estabelecem relações. O Grupo Aço Cearense reafirma o compromisso de seguir cumprindo integralmente as obrigações contidas no Plano, agindo com a mesma transparência e integridade empregados ao longo do processo.

"Por fim, reiteramos o profundo sentimento de gratidão a Deus, aos nossos colaboradores pelo empenho e dedicação ao longo de todo esse período, e aos nossos clientes, fornecedores, credores e sociedade pela confiança depositada.

"Acreditamos no trabalho árduo e alimentamos a certeza de que estamos prontos para novas conquistas, sempre com foco na continuidade e solidez dos nossos negócios, geração de novos empregos, no fomento do crescimento de nossos clientes e

fornecedores, contribuindo para o desenvolvimento de nosso país."