Evangelho de Hoje, 5ª feira, 06/10 (Lc 11,5-13)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: E Jesus acrescentou: 'Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: 'Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer', e se o outro responder lá de dentro: 'Não me incomoda! Já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados; não me posso levantar para te dar os pães'; eu vos declaro: mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe; quem procura, encontra; e, para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem! '

Reflexão – A perseverança na oração é a nossa maior garantia

A impertinência de alguém que bate à meia noite na casa de um amigo para pedir-lhe alguma coisa para comer e foi atendido por causa da sua insistência, nos leva a entender que a nossa perseverança na oração é a nossa maior garantia para alcançarmos o que pretendemos. Jesus nos ensina a perseverar na nossa pouca fé, insistindo, persistindo e não desistindo quando quisermos alcançar as graças do céu. Por isso, Ele nos conta a história do amigo importuno e nos dá a dica de nunca desistir, de pedir, de bater e de procurar o de que tanto necessitamos e desejamos. Ele é muito claro e providente em nos afirmar que, os que pedem, recebem, os que procuram, acham e aos que batem à porta, ela lhes será aberta. Muitas vezes, porque somos muito fracos na fé, queremos conseguir alguma coisa de Deus, mas parece até que não confiamos no Seu poder ou o que almejamos não é assim tão importante. Por qualquer motivo deixamos de lado o que antes tanto ansiávamos e mudamos o eixo das nossas reinvindicações. A atitude de insistir e não desistir denota perseverança e confiança. A nossa oração será ouvida conforme a nossa força interior. Lá dentro do nosso coração está escondido todo o desejo da nossa alma para ser feliz. E o que devemos pedir em primeiro lugar e com perseverança, é o Espírito Santo, pois é Ele quem sonda os nossos corações e sabe realmente de que estamos ansiando e precisando. Assim sendo, devemos pedir, bater e procurar com insistência o que o Espírito Santo de Deus nos mostra, confiando em que o Pai sabe nos dá o que existe de melhor, pois Jesus mesmo fala: “será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra?” “Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisa boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem!” Se insistimos em pedir favores aos nossos (as) amigos (as) e somos atendidos (as), quanto mais o seremos se pedirmos com fé Àquele que tem tudo para nos dar. Quem pede a Deus recebe segundo à Sua vontade; quem procura a Deus O encontra bem perto, porque Ele se deixa encontrar; e quem bate na porta do Senhor por meio da oração, com certeza Ele a abrirá, porque o Pai anseia por atender os pedidos que fizermos, com perseverança. - Você tem perseverado nos seus pedidos a Deus? - Você tem ideia de que esses pedidos são realmente importantes para a sua felicidade? - Quando você faz algum pedido a Deus o seu coração acompanha o seu pensamento? - Você pede sempre o Espírito Santo? - Você já esqueceu o que tanto queria alcançar e não conseguiu? Você ainda tem esperança de que o Senhor irá ainda atender o seu pedido?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO