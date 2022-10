Todos concordam: Camilo Santana é o novo líder político do Ceará

Nos corredores da Fiec, nos gabinetes do Palácio da Abolição onde brilha a estrela da governadora Izolda Cela e na assessoria do governador eleito Elmano Freitas, ouve-se uma só frase: o novo líder político do Ceará é o ex-governador e agora senador Camilo Santana.

“Ele emerge da campanha eleitoral deste ano como o grande vitorioso, e disto quem fala é seu próprio sucessor, que, em declarações à imprensa, não deixa qualquer dúvida sobre quem é seu líder”, como disse ontem à coluna um industrial de categoria cinco estrelas da construção civil, bem enfronhado nos corredores do poder.

Nos últimos 45 dias, ao longo da campanha eleitoral, e nos últimos dois dias depois de proclamada a vitória de Elmano Freitas, quem dela participou ou quem dela apenas se aproximou, também não tem dúvidas de que “o futuro governo de Elmano será uma continuidade, em gênero, número e grau, do governo Izolda Cela, que, por sua vez, é uma perfeita extensão do governo Camilo”, como explica o industrial.

Para os que duvidam, eis uma informação: a secretária da Fazenda da gestão Camilo Santana, Fernanda Pacobahyba, doutora em direito tributário, foi mantida pela governadora Izolda Cela e o será pelo governador eleito Elmano Freitas.

O secretário do Turismo, Arialdo Pinho, igualmente mantido por Izolda, se-lo-á por Elmano.

Tem mais: esta coluna pode informar que o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, será, da mesma maneira, preservado à frente da área que trata, prioritariamente, da atração de empresas nacionais e estrangeiras, principalmente das que investirão no projeto do Hub do Hidrogênio Verde no Pecém e nos de geração de energia eólica offshore

O secretário Maia Júnior é muito bem avaliado pelo entorno do agora senador Camilo Santana e pelo eleito Elmano de Freitas, que destacam sua lealdade e fidelidade ao projeto do Ceará, que tem objetivos de desenvolvimento sustentável, como disse à coluna um dos principais assessores da governadora Izolda Cela, que, por sinal, está muito cotada para ocupar o ministério da Educação em caso de eleição do ex-presidente Lula no segundo turno do pleito presidencial, que se travará no próximo dia 30.

De acordo com a mesma fonte, a empresária Roseane Medeiros, vice-presidente da Fiec e hoje secretária Executiva da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, poderá ocupar uma posição mais destacada na gestão de Elmano Freitas, talvez a presidência da Adece, que é um organismo vinculada à Sedet.

Roseane esteve até sexta-feira passada na Europa, juntamente com o secretário Maia Júnior, integrando uma missão organizada pelo Banco Mundial, que visitou universidades, empresas, portos e parques de geração de energia dentro do mar e ouviu palestras sobre as tecnologias de produção do Hidrogênio Verde.

Inserido no cenário da política ambiental mundial, o Ceará – explicou o mesmo assessor de Izolda Cela – “é signatário do ‘Race to Zero’ (corrida para o zero), programa da ONU que se destina a reduzir em 50%, até 2030, as emissões de efeito estufa e em 100%, até 2050”.

Na mesma trilha, o governo cearense está comprometido com o Pacto Global e com as Estratégias dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), tendo sido convidado a integrar o Comitê de Recursos do Mar da Organização das Nações Unidas.

No que pode ser chamado de núcleo duro do governo (que agora reúne o senador Camilo Santana, a governadora Izolda Cela, o eleito Elmano Freitas e o engenheiro Eudoro Santana), há foco numa dualidade: a economia de mercado e a economia inclusiva. O assessor da governadora explicou o que isso significa:

“A economia de mercado é a competitiva e global; a economia inclusiva é a voltada aos vulneráveis, ou seja, aos mais pobres. Há no Ceará uma extrema pobreza sistêmica e estrutural, que precisa de ser reavaliada com soluções criativas, inovadoras e humanas. Temos no Ceará um novo Iluminismo que avança com as tecnologias. Por exemplo: o sol e o vento que nos embalam são matérias primas graciosas e naturais que geram energia, isto é, geram riqueza”.

Resumindo e usando as informações da fonte com a qual este colunista conversou ontem: o futuro governo de Elmano Freitas será, em tudo, uma continuidade das gestões de Camilo Santana e Izolda Cela; terá secretários pragmáticos, e esses secretários compreenderão a transversalidade de suas pastas e de suas tarefas e entregarão resultados”.

Como disse a mesma fonte, “será um governo com uma combinação entre o olhar de curto prazo e as lentes de médio e longo prazos”.

Então, é esperar para ver!

GOVERNO DO CEARÁ NA FRUIT ATTRACTION DE MADRI

De Madri, capital da Espanha, onde participa de mais uma edição da Fruit Attraction, uma das grandes feiras de frutas do mundo, o secretário Executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro, informa que se reuniu ontem com José Belotte, diretor agroindustrial da Finoagro, novo nome da antiga Finobrasa, do Grupo Vicunha.

Belotte anunciou que sua empresa acelera o projeto de expansão no Ceará, onde já tem duas fazendas que produzem manga para exportação. A Finoagro também produz manga e uva no Rio Grande do Norte e no Polo Fruticultor Juazeiro-Petrolina.

O secretário Sílvio Carlos Ribeiro reuniu-se, também, com diretores da Klabin, que tem fábrica de embalagens em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Essa unidade industrial está sendo ampliada para atender à demanda.

Ele se reuniu, ainda, com o embaixador do Brasil na Espanha e Andorra, Orlando Leite Ribeiro, que oferecerá nesta quarta-feira 5, um coquetel na sede da embaixada aos empresários brasileiros que participam da Fruit Attraction. Sílvio Carlos foi convidado e estará presente.

Além do secretário Executivo do Agronegócio da Sedet, também está na feira de Madri o gerente de Negócios Portuários da CIPP S/A, administradora do Complexo do Pecém, Raul Viana, que desde ontem se reúne com representantes das companhias de mundiais de navegação e com empresários cearenses exportadores de frutas.

Hoje, Sílvio Carlos Ribeiro tem reunião com executivos de empresas do Peru que produzem Blueberry e Avocado (abacate) e que, desde o ano passado, manifestam desejo de investir no Ceará, mais especificamente na região da Ibiapaba, onde as primeiras experiências de cultivo dessas valiosas frutas deram excelentes resultados.

BOLSA E DÓLAR MANTÊM-SE ESTÁVEIS

E ontem, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou estável, com uma variação positiva de apenas 0,08%, aos 116.230 pontos. O dólar recuou um pouquinho mais, 0,11%, fechando cotado a R$ 5,16.

A B3 andou de lado em relação às bolsas norte-americanas, que fecharam com boas altas; o índice Dow Jones encerrou o pregão com 2,80 de alta; a Nasdaq, que é a bolsa das empresas de tecnologia, teve alta de 3,34%.

O preço do petróleo subiu ontem no mercado internacional, superando a casa dos US$ 90 (está hoje em US$ 91), fazendo subir, também, as ações das empresas petrolíferas, como a Petrobras.

Essa alta tem uma explicação: a Opep deverá decidir, em sua reunião de hoje, pela redução de 2 milhões de barris por dia na produção de petróleo.

O objetivo é impedir a queda do preço via redução da oferta.