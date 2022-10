Fernanda continuará na Sefaz, Arialdo Pinho no Turismo

Uma fonte ligada ao recém-eleito governador do Ceará, Elmano de Freitas, do PT, disse à coluna nesta terça-feira que, além da secretária da Fazenda, economista Fernanda Pacobahyba, pelo menos dois outros secretários serão mantidos na futura gestão.

Um dos que permanecerão no cargo é o secretário do Turismo, Arialdo Pinho, que teve uma destacada atuação durante a campanha eleitoral de Elmano. Sua permanência seria um prêmio por essa dedicação, de acordo com a mesma fonte.

Outro nome cotado para continuar é o do secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, segundo o informante.

Ao Diário do Nordeste, o governador eleito revelou que metade do seu secretariado será integrado por mulheres, que deverão ocupar, também, pastas da área econômica, o que levanta dúvidas e expectativas em torno da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalhi (Sedet).

Quem comanda a Sedet é engenheiro Maia Júnior, sob cuja liderança se desenvolve o projeto de atração de empresas nacionaise estrangeiras para o Hub do Hidrogênio Verde e para a geração de energias renováveis.